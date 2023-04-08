10 фото, посмотрев на которые каждый поймёт: у природы для нас ещё множество сюрпризов
Мать-природа — бесконечный источник чудес, и не всегда это красивые закаты или шикарные виды на горы. Ей всегда есть чем нас удивить. Ниже — 10 фотодоказательств.
"Вот такое дерево обнаружил во время похода. Не знаю, как оно называется", — Petersmith2459.
Фото © Reddit / Petersmith2459
"Как же они туда все забрались?" — nightforday.
Фото © Reddit / nightforday
"Весьма необычный мухомор", — GoldenChinchilla.
Фото © Reddit / GoldenChinchilla
"Это молотоголовый крылан, и, кажется, ничего более жуткого я ещё не видел", — AestheticPurrfection.
Фото © Reddit / AestheticPurrfection
"Нашёл этот лист во время похода. Природа нарисовала целую картину на нём", — wyzo98.
Фото © Reddit / wyzo98
"Чёрная плесень", — kovach.
Фото © Reddit / kovach
"Нашли этого малыша на школьной парковке", — Anti-Dragon.
Фото © Reddit / Anti-Dragon
"Вот какое дерево я обнаружила на полуострове Банкс, Новая Зеландия", — dennis.
Фото © Reddit / dennis
"Видели когда-нибудь такую заплесневелую клубнику?", — geevaldes.
Фото © Reddit / geevaldes
"У нас в переговорке грибы проросли прямо через ковёр!" — Slvmoon.
Фото © Reddit / Slvmoon
Reddit / Slvmoon, nightforday