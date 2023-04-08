10 фото, посмотрев на которые каждый поймёт: у природы для нас ещё множество сюрпризов

"Вот такое дерево обнаружил во время похода. Не знаю, как оно называется", — Petersmith2459.

Фото © Reddit / Petersmith2459

"Как же они туда все забрались?" — nightforday.

Фото © Reddit / nightforday

"Весьма необычный мухомор", — GoldenChinchilla.

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

"Это молотоголовый крылан, и, кажется, ничего более жуткого я ещё не видел", — AestheticPurrfection.

Фото © Reddit / AestheticPurrfection

"Нашёл этот лист во время похода. Природа нарисовала целую картину на нём", — wyzo98.

Фото © Reddit / wyzo98

Фото © Reddit / kovach

"Нашли этого малыша на школьной парковке", — Anti-Dragon.

Фото © Reddit / Anti-Dragon

"Вот какое дерево я обнаружила на полуострове Банкс, Новая Зеландия", — dennis.

Фото © Reddit / dennis

"Видели когда-нибудь такую заплесневелую клубнику?", — geevaldes.

Фото © Reddit / geevaldes

"У нас в переговорке грибы проросли прямо через ковёр!" — Slvmoon.