ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 10:00

10 фото, посмотрев на которые каждый поймёт: у природы для нас ещё множество сюрпризов

Мать-природа — бесконечный источник чудес, и не всегда это красивые закаты или шикарные виды на горы. Ей всегда есть чем нас удивить. Ниже — 10 фотодоказательств.

"Вот такое дерево обнаружил во время похода. Не знаю, как оно называется", — Petersmith2459.

Фото © Reddit / Petersmith2459

Фото © Reddit / Petersmith2459

"Как же они туда все забрались?" nightforday.

Фото © Reddit / nightforday

Фото © Reddit / nightforday

"Весьма необычный мухомор", — GoldenChinchilla.

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

Фото © Reddit / GoldenChinchilla

"Это молотоголовый крылан, и, кажется, ничего более жуткого я ещё не видел", — AestheticPurrfection.

Фото © Reddit / AestheticPurrfection

Фото © Reddit / AestheticPurrfection

"Нашёл этот лист во время похода. Природа нарисовала целую картину на нём", — wyzo98.

Фото © Reddit / wyzo98

Фото © Reddit / wyzo98

"Чёрная плесень", — kovach.

Фото © Reddit / kovach

Фото © Reddit / kovach

"Нашли этого малыша на школьной парковке", — Anti-Dragon.

Фото © Reddit / Anti-Dragon

Фото © Reddit / Anti-Dragon

"Вот какое дерево я обнаружила на полуострове Банкс, Новая Зеландия", — dennis.

Фото © Reddit / dennis

Фото © Reddit / dennis

"Видели когда-нибудь такую заплесневелую клубнику?", — geevaldes.

Фото © Reddit / geevaldes

Фото © Reddit / geevaldes

"У нас в переговорке грибы проросли прямо через ковёр!" Slvmoon.

Фото © Reddit / Slvmoon

Фото © Reddit / Slvmoon

10 самых неожиданных одноразовых вещей, глядя на которые у защитников природы задёргаются глаза

10 самых неожиданных одноразовых вещей, глядя на которые у защитников природы задёргаются глаза

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Reddit / Slvmoon, nightforday

Сергей Трофимов
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