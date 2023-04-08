Чичерина выпустила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
Кадр из клипа Юлии Чичериной на песню "Солдат". Обложка © YouTube / Чичерина
Певица Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат". В нём множество кадров с погибшим блогером и военкором Владленом Татарским. В записи композиции также принял участие музыкант Аким Апачев. Клип уже можно посмотреть на YouTube.
В композиции повествуется о простом русском солдате, защищающем родину, а также о бойцах, павших на передовой. Помимо кадров с погибшим Татарским можно увидеть нарезку выступлений Чичериной перед военнослужащими, а также хронику спецоперации. В конце видео представлены записи Татарского, рассуждающего о православной вере и поддержке российских солдат.
"Макс был уникальным человеком. Его энергетика наполняла собой всё свободное пространство. Где бы он ни находился, он всегда становился центром. Даже после смерти он пылает настоящим русским духом. "Солдат" — это же именно про него. Это же он "шагает, словно исполин", — написал Апачев в своём Telegram-канале.
Музыкант подчеркнул, что клип изначально должен был выйти в Пасху, однако "время внесло свои жестокие корректировки". Авторы песни — Аким Апачев и Ринат Есеналиев, аранжировщик — Богдан Солодовник.
Напомним, Владелен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.