Генпрокуратуру призвали проверит Козловского по статье о дискредитации армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил. Поводом послужили публичные высказывания актёра о специальной военной операции, следует из обращения общественника к генпрокурору Игорю Краснову.

"Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России", — приводит ТАСС цитату из обращения Краснова.

Согласно указанной в документе информации, Козловский в соцсетях осудил решение украинских проблем "военными операциями", но при этом признался, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. В обращении отмечается, что актёр после начала СВО уехал в США, однако в ближайшее время хочет вернуться на родину, чтобы выступить на сценах московских и петербургских театров.

По версии Бородина, Козловский мог совершить правонарушение, упомянутое в ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан"). Сам актёр пока не дал никаких комментариев на этот счёт.