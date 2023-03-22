10 самых неожиданных одноразовых вещей, глядя на которые у защитников природы задёргаются глаза

"Эти одноразки валяются повсюду, хотя, по идее, ты их должен копить и отправлять производителю", — Affectionate_Spot682.

Фото © Reddit / Affectionate_Spot682

"Одноразовые кубики льда в индивидуальной упаковке из магазина. Ведь мы слишком ленивы и не можем их сделать сами!" — irrationalinvestor.

Фото © Reddit / irrationalinvestor

"Одноразовый нож для торта со спичками внутри", — HandPie4Me.

Фото © Reddit / HandPie4Me

"В японском супермаркете предлагают одноразовые трусы", — SnapDaddyThanos.

Фото © Reddit / SnapDaddyThanos

"Одноразовая зарядка для телефона..." — TheMillersWife.

Фото © Reddit / TheMillersWife

"Кстати, о бесполезном пластике. Зачем вообще нужная эта фейковая трава в роллах?!" — Skiingfun.

Фото © Reddit / Skiingfun

"Одноразовые плёночные камеры :( зачем они вообще до сих пор существуют", — Alex_Porter_Bridges.

Фото © Reddit / Alex_Porter_Bridges

"Полностью разлагаемый мини-гриль... но он всё равно одноразовый", — MrKguy.

Фото © Reddit / MrKguy

"Одноразовые зубные щётки с порцией зубной пасты внутри", — 1saltymf.

Фото © Reddit / 1saltymf

"Одноразовые миски с водой ДЛЯ СОБАК!" — PolishedBadger.