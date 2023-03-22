10 самых неожиданных одноразовых вещей, глядя на которые у защитников природы задёргаются глаза
На дворе 2022 год, многие борются за экологию, избавляются от одноразового пластика. Но нет, до утопии далеко. Даже сейчас в мире существуют такие бесполезные одноразовые товары, что кровь закипает!
"Эти одноразки валяются повсюду, хотя, по идее, ты их должен копить и отправлять производителю", — Affectionate_Spot682.
Фото © Reddit / Affectionate_Spot682
"Одноразовые кубики льда в индивидуальной упаковке из магазина. Ведь мы слишком ленивы и не можем их сделать сами!" — irrationalinvestor.
Фото © Reddit / irrationalinvestor
"Одноразовый нож для торта со спичками внутри", — HandPie4Me.
Фото © Reddit / HandPie4Me
"В японском супермаркете предлагают одноразовые трусы", — SnapDaddyThanos.
Фото © Reddit / SnapDaddyThanos
"Одноразовая зарядка для телефона..." — TheMillersWife.
Фото © Reddit / TheMillersWife
"Кстати, о бесполезном пластике. Зачем вообще нужная эта фейковая трава в роллах?!" — Skiingfun.
Фото © Reddit / Skiingfun
"Одноразовые плёночные камеры :( зачем они вообще до сих пор существуют", — Alex_Porter_Bridges.
Фото © Reddit / Alex_Porter_Bridges
"Полностью разлагаемый мини-гриль... но он всё равно одноразовый", — MrKguy.
Фото © Reddit / MrKguy
"Одноразовые зубные щётки с порцией зубной пасты внутри", — 1saltymf.
Фото © Reddit / 1saltymf
"Одноразовые миски с водой ДЛЯ СОБАК!" — PolishedBadger.
Фото © Reddit / PolishedBadger
Reddit / Affectionate_Spot682, 1saltymf