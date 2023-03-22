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22 марта, 08:00

10 самых неожиданных одноразовых вещей, глядя на которые у защитников природы задёргаются глаза

На дворе 2022 год, многие борются за экологию, избавляются от одноразового пластика. Но нет, до утопии далеко. Даже сейчас в мире существуют такие бесполезные одноразовые товары, что кровь закипает!

"Эти одноразки валяются повсюду, хотя, по идее, ты их должен копить и отправлять производителю", — Affectionate_Spot682.

Фото © Reddit / Affectionate_Spot682

Фото © Reddit / Affectionate_Spot682

"Одноразовые кубики льда в индивидуальной упаковке из магазина. Ведь мы слишком ленивы и не можем их сделать сами!" irrationalinvestor.

Фото © Reddit / irrationalinvestor

Фото © Reddit / irrationalinvestor

"Одноразовый нож для торта со спичками внутри", — HandPie4Me.

Фото © Reddit / HandPie4Me

Фото © Reddit / HandPie4Me

"В японском супермаркете предлагают одноразовые трусы", — SnapDaddyThanos.

Фото © Reddit / SnapDaddyThanos

Фото © Reddit / SnapDaddyThanos

"Одноразовая зарядка для телефона..." TheMillersWife.

Фото © Reddit / TheMillersWife

Фото © Reddit / TheMillersWife

"Кстати, о бесполезном пластике. Зачем вообще нужная эта фейковая трава в роллах?!" Skiingfun.

Фото © Reddit / Skiingfun

Фото © Reddit / Skiingfun

"Одноразовые плёночные камеры :( зачем они вообще до сих пор существуют", Alex_Porter_Bridges.

Фото © Reddit / Alex_Porter_Bridges

Фото © Reddit / Alex_Porter_Bridges

"Полностью разлагаемый мини-гриль... но он всё равно одноразовый", — MrKguy.

Фото © Reddit / MrKguy

Фото © Reddit / MrKguy

"Одноразовые зубные щётки с порцией зубной пасты внутри", — 1saltymf.

Фото © Reddit / 1saltymf

Фото © Reddit / 1saltymf

"Одноразовые миски с водой ДЛЯ СОБАК!" PolishedBadger.

Фото © Reddit / PolishedBadger

Фото © Reddit / PolishedBadger

7 вещей, которые запросто могут вас убить, а вы ни сном ни духом

7 вещей, которые запросто могут вас убить, а вы ни сном ни духом

Обложка ©

Reddit / Affectionate_Spot682, 1saltymf

Сергей Трофимов
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