Профессор, упавший в обморок на передаче Соловьёва, извинился за доставленные хлопоты

Глава Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев, упавший в обморок в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым" извинился "за доставленные хлопоты", сообщает "Газета.ru". В беседе с журналистами профессор пояснил, что причиной его плохого самочувствия стали недосып и переутомление. Он отметил, что из-за этой ситуации чувствует себя неудобно, но пообещал, что снова придёт на программу, если его пригласят.

Профессор Андрей Карнеев на передаче Соловьёва упал в обморок. Видео © Telegram / SolovievLive

"Я, конечно, понимаю, что немножко внёс дезорганизацию, поэтому приношу извинения программе, что такие хлопоты доставил, и благодарю вас за проявленное участие. Но хочу сказать, что всё нормально, просто такое неудачное сочетание: не выспался, переутомился, но ничего серьёзного, как сказали медики, нет", — сказал Карнеев.

Напомним, что накануне вечером в студии прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" один из гостей внезапно упал на пол. Оказалось, что стало плохо профессору, кандидату исторических наук Андрею Карнееву. Он потерял сознание, но ничего серьёзного медики у него не нашли.