Профессор, упавший в обморок на передаче Соловьёва, извинился за доставленные хлопоты
Профессор ВШЭ Карнеев принёс извинения редакции "Вечера с Владимиром Соловьёвым" за то, что упал в обморок в эфире
Глава Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев, упавший в обморок в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым" извинился "за доставленные хлопоты", сообщает "Газета.ru". В беседе с журналистами профессор пояснил, что причиной его плохого самочувствия стали недосып и переутомление. Он отметил, что из-за этой ситуации чувствует себя неудобно, но пообещал, что снова придёт на программу, если его пригласят.
Профессор Андрей Карнеев на передаче Соловьёва упал в обморок. Видео © Telegram / SolovievLive
"Я, конечно, понимаю, что немножко внёс дезорганизацию, поэтому приношу извинения программе, что такие хлопоты доставил, и благодарю вас за проявленное участие. Но хочу сказать, что всё нормально, просто такое неудачное сочетание: не выспался, переутомился, но ничего серьёзного, как сказали медики, нет", — сказал Карнеев.
Напомним, что накануне вечером в студии прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" один из гостей внезапно упал на пол. Оказалось, что стало плохо профессору, кандидату исторических наук Андрею Карнееву. Он потерял сознание, но ничего серьёзного медики у него не нашли.
Ранее Лайф рассказывал, что ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире и перепугала коллег. Телеканалу KCAL пришлось прервать новостной выпуск из-за того, что ведущая Алисса Карлсон потеряла сознание.
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