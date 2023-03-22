У Соловьёва в прямом эфире один из гостей упал в обморок

В студии прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" один из гостей внезапно упал на пол. Это случилось в разгаре оживлённой беседы. Сознание потерял глава Школы Востоковедения Высшей школы экономики профессор Андрей Карнеев.

Профессор Андрей Карнеев в передаче Соловьёва упал в обморок. Видео © Telegram \ SolovievLive

"Врача! Лежите-лежите, не вставайте, всё хорошо, всё хорошо", — слышны на видео слова Соловьёва.

Вскоре Карнеев пришёл в себя. Медики прибыли в студию и обследовали потерявшего сознание эксперта. С ним всё в порядке, сообщили в Telegram-канале Соловьёва, гость был отправлен домой.

Во время инцидента гости обсуждали США, но профессор позднее рассказал журналистам, что произошедшее с темой никак не связано. Он отметил, что плохо почувствовал себя до этого, но покидать съёмочный павильон не стал, намереваясь дождаться перерыва. При этом он отметил, что "кажется не терял сознание, а просто упал".

"Буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного", — цитирует Фонтанка.ру Карнеева.