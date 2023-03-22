У Соловьёва в прямом эфире один из гостей упал в обморок
Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире передачи Соловьёва
В студии прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" один из гостей внезапно упал на пол. Это случилось в разгаре оживлённой беседы. Сознание потерял глава Школы Востоковедения Высшей школы экономики профессор Андрей Карнеев.
Профессор Андрей Карнеев в передаче Соловьёва упал в обморок. Видео © Telegram \ SolovievLive
Вскоре Карнеев пришёл в себя. Медики прибыли в студию и обследовали потерявшего сознание эксперта. С ним всё в порядке, сообщили в Telegram-канале Соловьёва, гость был отправлен домой.
Во время инцидента гости обсуждали США, но профессор позднее рассказал журналистам, что произошедшее с темой никак не связано. Он отметил, что плохо почувствовал себя до этого, но покидать съёмочный павильон не стал, намереваясь дождаться перерыва. При этом он отметил, что "кажется не терял сознание, а просто упал".
"Буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного", — цитирует Фонтанка.ру Карнеева.
Ранее Лайф писал, что ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире и перепугала коллег. В США телеканалу KCAL пришлось прервать новостной выпуск из-за этого инцидента.
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