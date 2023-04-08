Проверьте себя: помните ли вы, что означают эти пять слов, которые в СССР говорили все

Ни для кого не секрет, что у каждого поколения людей в разные эпохи были словечки и фразочки, понятные только им. По таким "своим" высказываниям делились на группы, отличали классовую принадлежность или субкультурную. Хотим устроить вам небольшой тест на старость, помните ли вы, что означали эти слова в далёком СССР?

Уверены, что подростки и молодые люди нынешнего поколения совершенно не знают, что означает сочетание "шузы на каше". Даём вам пару секунд для размышлений и подсказку, что это можно найти в торговом центре. Ну как, вспомнили? Так в СССР называли ботинки или туфли на высокой подошве.

Итак, повышаем уровень сложности и пытаемся вспомнить или угадать значение слова "менингитка". Приходит что-нибудь на ум? Ой, кажется, мы только что вам подсказали. Потому что так в Союзе называли шапку.

Третий уровень сложности и попытка вами расшифровать аббревиатуру ЭВМ. Сегодня этот предмет есть практически у каждого, а вот в СССР считался роскошью. Догадались или, может, вспомнили? ЭВМ или электронно-вычислительной машиной называли раньше компьютеры.

А вы помните странные слова из СССР? Проверьте себя. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Какие у вас ассоциации со словом "толкучка"? Современная молодёжь, наверняка, подумает про очередь куда-то, например, в метро или в тесноты на концерте. Но бывшие граждане СССР прекрасно помнят, что толкучкой называли рынок.