Проверьте себя: помните ли вы, что означают эти пять слов, которые в СССР говорили все
Сейчас большинство людей в возрасте могут смущать такие термины, как кринж, хайп и флекс. Но и во времена Союза подобные приколы с видоизменёнными и заимствованными словами тоже были. Вы их знаете?
Обложка © ТАСС / Валерий Христофоров
Ни для кого не секрет, что у каждого поколения людей в разные эпохи были словечки и фразочки, понятные только им. По таким "своим" высказываниям делились на группы, отличали классовую принадлежность или субкультурную. Хотим устроить вам небольшой тест на старость, помните ли вы, что означали эти слова в далёком СССР?
Уверены, что подростки и молодые люди нынешнего поколения совершенно не знают, что означает сочетание "шузы на каше". Даём вам пару секунд для размышлений и подсказку, что это можно найти в торговом центре. Ну как, вспомнили? Так в СССР называли ботинки или туфли на высокой подошве.
Итак, повышаем уровень сложности и пытаемся вспомнить или угадать значение слова "менингитка". Приходит что-нибудь на ум? Ой, кажется, мы только что вам подсказали. Потому что так в Союзе называли шапку.
Третий уровень сложности и попытка вами расшифровать аббревиатуру ЭВМ. Сегодня этот предмет есть практически у каждого, а вот в СССР считался роскошью. Догадались или, может, вспомнили? ЭВМ или электронно-вычислительной машиной называли раньше компьютеры.
А вы помните странные слова из СССР? Проверьте себя. Фото © ТАСС / Олег Булдаков
Какие у вас ассоциации со словом "толкучка"? Современная молодёжь, наверняка, подумает про очередь куда-то, например, в метро или в тесноты на концерте. Но бывшие граждане СССР прекрасно помнят, что толкучкой называли рынок.
И самое интересное в качестве вишенки на торте мы оставили напоследок. Вот как думаете, слова "фачиться" или же "бараться" что могли означать? Действие очень даже приятное, но только для тех, кому исполнилось уже 18. Вспомнили? Если да, то вы молодцы. Остальным же рассказываем, что эти слова обозначали занятие любовью, то есть секс.