ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 08:19

Аналитики выяснили, куда отправится большинство российских туристов этим летом

Россияне чаще всего бронируют на лето отели в Санкт-Петербурге и Стамбуле

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования отелей российскими туристами на период с июня по август нынешнего года. Как оказалось, более 74% летних заказов приходится на отечественные варианты. Результаты исследования приводит RT.

Так, лидирует Санкт-Петербург (19,4%), ещё примерно 17% выбрали для летнего отдыха Сочи, а около 10% — Москву. Среди наиболее популярных направлений в России также значатся Калининград (4,9%), Казань (3,5%), Анапа (2,9%), Владивосток (2,6%), Ростов-на-Дону (2,4%), Нижний Новгород (1,8%) и Геленджик (1,6%).

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За границей большинство наших граждан бронируют отели в Стамбуле: на популярный турецкий город уже приходится 4,9% заказов от всех международных. В лидерах также Милан (4,4%) и Рим (4%). Кроме того, в списке популярных зарубежных городов значатся Ереван (3,6%), Париж (3,5%), Барселона (2,4%), Венеция (2,0%), Дубай (1,9%) и другие.

Добавим, что 77,4% бронирований в гостиницах оформлены на срок до семи дней. Почти 18% бронируют места проживания на 8–14 дней, а ещё 4,7% — более чем на две недели. Чаще всего путешественники останавливаются в объектах размещения без звёзд. Это апартаменты, хостелы и гостевые дома.

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А ранее Лайф назвал самые дешёвые зарубежные направления для отдыха на майских выходных. Наиболее выгодные варианты доступны жителям Москвы: из российской столицы можно купить билет в Минск минимум за 4300 рублей или в Ургенч (город на западе Узбекистана) за 4700 рублей.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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