Эксперт рассказал, как безвизовый режим России с рядом стран отразится на туризме

Несмотря на безвизовый режим России с 20 странами мира, наши соотечественники выбирают государства, куда можно долететь без пересадок. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал президент Союза туристических агентств, член Координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Специалист пояснил, что большинство из 20 доступных безвизовых государств не имеют прямого авиасообщения с Москвой. Из-за этого путешествия становятся более дорогостоящими и менее комфортными, поэтому россияне выбирают наиболее удобные направления.

"Граждане склонны выбирать те страны, куда можно долететь напрямую, а это традиционно Турция, Египет, Арабские Эмираты, ну и страны СНГ в том числе", — отметил Голов.