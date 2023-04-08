Действительно, по-королевски: в каких российских отелях останавливались иностранные лидеры

Приезд иностранных лидеров и их делегаций всегда превращается в серьёзное испытание для гостиничной инфраструктуры принимающей стороны. Дело тут не только в протокольных тонкостях (которых, кстати, немало): комфорт, впечатления от приёма и избежание конфуза играют крайне важную роль в результатах переговоров. Мы собрали лучшие российские отели, в которых привыкли останавливаться самые известные мировые лидеры: от относительно бюджетных до самых дорогих.

Отель Continental

Один из залов отеля Continental. Фото © Hotel Continental

Роскошный отель на Тверской улице часто принимает известных лиц и лидеров других государств. Совсем недавно — зимой прошлого года — в нём останавливался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мы точно не знаем, воспользовался ли он возможностью прогуляться по близлежащим достопримечательностям столицы, но уверены: экстерьер в стиле ар-деко с элементами русского авангарда пришёлся белорусскому лидеру по вкусу. Кстати, чтобы провести в этой гостинице пару ночей, необязательно руководить целым государством, ведь разброс цен здесь от мала до велика.

Сколько стоит: цена за номер делюкс с большой кроватью начинается от 7920 рублей, а за президентский люкс "Нижинский" придётся отдать от 127 040 рублей. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 4,9 балла.

Soluxe Hotel

Soluxe Hotel. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Те, кто любит красоту и уединение вне центральной части города, но в красивом экологически чистом и историческом районе, выбирают Soluxe Hotel. К числу мировых лидеров всё это предпочитает не нуждающийся в представлении Си Цзиньпин: именно там он останавливался во время своего визита 20–22 марта этого года. На 20-м этаже отеля находится клубная гостиная с видом на ВДНХ, Останкинскую телебашню и Ботанический сад, там же расположен ресторан с баром и помещением для больших светских мероприятий. Наверняка товарищу Си понравился и парк в китайском стиле с водоёмами, прогулочными зонами и беседками на территории отеля.

Сколько стоит: среди 340 номеров есть и премиумы от 11 200 рублей с двуспальными кроватями, и люкс "Амбассадор" с ценником от 100 000 рублей за ночь. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 5,0 балла.

Отель "Националь"

Вестибюль гостиницы "Националь". Фото © ТАСС / Александр Зеликов

Выбор в пользу "Националя" делают многие европейские лидеры. Здание на Моховой было построено в 1900–1902 годах и несколько раз прошло реконструкцию. Свой особый статус оно получило в 1974 году — именно тогда его включили в список особо охраняемых государством памятников истории и культуры. Здесь в разное время останавливались президенты Франции Николя Саркози и Жак Ширак, президент Швейцарии Паскаль Кушпен, итальянский премьер Сильвио Берлускони, король Испании Хуан Карлос и многие другие.

Сколько стоит: цена стандартного двухместного номера начинается от 12 900 рублей, а президентского люкса — от 180 000 рублей. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 5,0 балла.

Гранд-отель "Европа"

Гранд-отель "Европа". Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Питерский отель — достопримечательность, он занимает нечётную сторону Михайловской улицы. Здание было построено в конце XVIII века, а современный вид ему придали в 2008 году. Отель стал излюбленным местом королевских семей: среди почётных гостей здесь были королева Нидерландов Беатрикс, принц Ханс-Адам II из Лихтенштейна, принц Чарльз Уэльский (нынешний король Великобритании Карл III) и многие другие монаршие особы. Из избираемых лидеров в отеле останавливались президент Аргентины Карлос Менем, канцлеры Германии Гельмут Коль и Герхард Шрёдер, а также президенты США Джимми Картер и Билл Клинтон.

Сколько стоит: цена за номер премиум-класса начинается от 15 000 рублей, а президентский люкс себе действительно могут позволить разве что мировые лидеры — его ценник начинается от 276 000 рублей за ночь. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 5,0 балла.

Отель "Метрополь"

Отель "Метрополь". Фото © ТАСС / Александра Краснова

Вернёмся в Москву. Наверное, в городе нет более известного отеля, чем "Метрополь". Его построили на рубеже XIX–XX веков по желанию мецената Саввы Мамонтова. К Кремлю и Большому театру прилагаются номера и холлы с интерьерами прошлого века. В этом отеле останавливались канадский премьер Жан Кретьен, испанская королева София, бельгийский принц Филипп, председатель КНР Ху Цзиньтао и президент Пакистана Первез Мушарраф.

Сколько стоит: номер класса Superior стоит от 22 000 рублей за ночь, а "Посольский люкс" — от 170 000 рублей за ночь. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 5,0 балла.

Отель The Carlton Moscow

Отель The Carlton Moscow. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Площадку можно по праву назвать самой отельной в городе: в разные эпохи здесь располагались гостиница "Париж", а после — "Интурист". В 2007 году здесь открыли Ritz-Carlton Moscow с 334 номерами и баром-рестораном на крыше с одним из лучших видов на Красную площадь. Из известных гостей первого класса тут останавливались президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш, а также Барак Обама с семьёй.

Сколько стоит: номер superior с большой кроватью — от 45 000 рублей за ночь, а люкс "Третьяков" — от 205 000 рублей. Рейтинг на "Яндекс.Путешествиях": 5,0 балла.

Отель Four Seasons

Отель Four Seasons. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Этот отель находится у нулевого километра на Манежной площади — его открыли в историческом здании гостиницы "Москва". В отличие от многих других, часть этажей здесь занимают офисы, торговые площадки и конгресс-центр. Самые известные гости отеля — король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Франции Эмманюэль Макрон.