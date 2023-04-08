Лазарева суббота 8 апреля 2023: Что важно знать о дне накануне Вербного воскресенья

В этом году Лазарева суббота выпадает на 8 апреля, сразу после Розового полнолуния. В этот праздник, что отмечается накануне Вербного воскресенья, православные чтут память о воскрешении Христом благочестивого Лазаря. Интересно заметить, что конкретной даты у этого святого праздника нет: он всегда отмечается в разные дни, но точно выпадает на шестую неделю Великого поста.

Лазарева суббота 8 апреля: история праздника

Что принято делать в Лазареву субботу 8 апреля 2023 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Предание гласит: Лазарь был братом Марии и Марфы и жил неподалёку от Иерусалима в селении Вифания. Знаком будущий святой был и с Христом, который часто оказывался гостем в их доме и считал Лазяря другом. Но случилось несчастье: праведник скончался от тяжёлой болезни, не дождавшись очередного прихода Иисуса. Когда спаситель вернулся снова в Вифанию, то узнал о трагедии. Но не стал с ней мириться — подошёл к пещере с похороненным в ней Лазарем, убрал камень с прохода и воскресил умершего уже как четыре дня назад праведника.

В честь этого события и отмечается Лазарева суббота, выпавшая в 2023 году на 8 апреля. А на следующий день Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим: Иисус въехал в город на осле, множество людей встречали его, постилая на его пути пальмовые ветви.

Что можно и чего нельзя делать в Лазареву субботу

Что за церковный праздник Лазарева суббота и почему она накануне Вербного воскресенья? Фото © Shutterstock

Но на момент праздного входа в Иерусалим никто не мог даже предположить, что через несколько дней Христос будет приговорён к смерти и распят на кресте. "Праздник как бы готовит нас к Страстной седмице и встрече со спасителем. Но напоминает, что встречать его нужно не так, как это сделали иудеи, которые сначала восхитились поступком Сына Божия, а потом осудили его, как и все остальные", — подмечает клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко в беседе с "Вечерней Москвой".