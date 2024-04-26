Православные праздники в мае: Церковный календарь – 2024
В мае 2024 года отмечается 100 православных церковных праздников. Светлое Христово Воскресение, День жён-мироносиц, День памяти Равноапостольных Кирилла и Мефодия — об этих и других духовных событиях, которые состоятся в мае, рассказывает Life.ru.
Life.ru публикует православный календарь на май 2024 года, где отмечены главные церковные праздники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Май — важный месяц для православных верующих в 2024 году, так как 5 мая отмечается Пасха — главный христианский праздник. Пасхе предшествует Страстная седмица, которая в 2024 году продлится с 29 апреля по 4 мая. Эта неделя является последней неделей Великого поста.
После Пасхи православные будут отмечать Пасхальную седмицу и Радоницу — день особого поминовения усопших. Кроме того, в последний весенний месяц отмечаются и другие церковные праздники, дни памяти икон и обретения мощей, а также дни почитания святых. В церковном календаре можно узнать о христианских праздниках, посвящённых важным событиям из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.
Календарь православных праздников на май 2024 года. Инфографика © Life.ru
5 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Пасха — главный праздник в православном христианском календаре, который отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Пасха символизирует Воскресение Иисуса Христа из мёртвых, которое является основой христианской веры. В этот день верующие празднуют победу жизни над смертью и надежду на вечное спасение.
Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который длится 40 дней. В Страстную седмицу, последнюю неделю перед Пасхой, вспоминают страдания и смерть Христа. На пасхальную службу верующие собираются в храмах, где совершается особое богослужение, во время которого освящаются куличи, яйца и другая еда. После службы принято разговляться и поздравлять друг друга со словами "Христос Воскресе!" — "Воистину Воскресе!".
Пасха — это главный праздник для христиан, который символизирует спасительное восстание из мёртвых Иисуса Христа. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Пасха — это время радости, общения и семейных празднований. Верующие посещают друг друга, обмениваются подарками и делятся пасхальной трапезой.
Дни особого поминовения усопших
- 9 мая — Поминовение усопших воинов, погибших на поле брани. В этот день в храмах совершаются заупокойные богослужения, а верующие молятся об упокоении душ павших защитников Отечества. В молитвах верующие просят Бога о прощении грехов усопших воинов, об упокоении их душ в Царствии Небесном и о даровании им вечного покоя.
- 14 мая — Радоница: это день особого поминовения усопших в православной традиции, который отмечается во вторник после Фомина воскресенья (первого воскресенья после Пасхи). В этот день верующие посещают кладбища, чтобы почтить память своих умерших близких и помолиться об упокоении их душ. Название "Радоница" связано с тем, что этот день является символом радости о Воскресении Христа, которая распространяется и на усопших. Поминовение усопших в Радоницу является выражением православной веры в бессмертие души и в то, что смерть не разлучает верующих с Христом.
Церковные посты
- Многодневные: 18 марта – 4 мая — Великий пост.
- Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и пятницу): 6–11 мая — Пасхальная седмица.
Календарь церковных праздников в мае 2024 года
- 1 мая, среда: День памяти преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита.
- 2 мая, четверг: День памяти преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха; Блаженной Матроны Московской.
- 3 мая, пятница: Церковь вспоминает преподобного Феодора Трихину; Преподобного Александра Ошевенского, игумена; Мученика младенца Гавриила Белостокского.
- 4 мая, суббота: Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского; Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия, Акутиона.
- 5 мая, воскресенье: Пасха; Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского; Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца; Апостола Варфоломея (Нафанаила), апостолов от 70 Луки и Климента; Преподобного Виталия Александрийского.
- 6 мая, понедельник: Мученицы царицы Александры Римской; Иверской иконы Божией Матери.
- 7 мая, вторник: Мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов; Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.
- 8 мая, среда: Апостола и евангелиста Марка (Иоанна); Преподобного Сильвестра Обнорского.
- 9 мая, четверг: Поминовение усопших воинов; Священномученика Василия, епископа Амасийского; Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского); Преподобного Иоанникия Девиченского; Праведной Глафиры-девы.
- 10 мая, пятница: Апостола от 70 Симеона Иерусалимскаго, сродника Господня; Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.
- 11 мая, суббота: Апостолов от 70 Иасона, Сосипатра, мученицы Керкиры-девы и иных, с ними пострадавших; Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана; Святителя Кирилла, епископа Туровского.
- 12 мая, воскресенье: Девяти мучеников Кизических; Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена Египетского; Святителя Василия Острожского, митрополита.
- 13 мая, понедельник: Апостола Иакова Зеведеева; Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского; Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского; Святителя Доната, епископа Еврийского.
- 14 мая, вторник: Радоница; Пророка Иеремии; Преподобного Пафнутия Боровского, игумена; Священномученика Макария, митрополита Киевского; Благоверной Тамары, царицы Грузинской; Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия.
- 15 мая, среда: Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373); Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца; Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила).
- 16 мая, четверг: Мученика Тимофея и мученицы Мавры; Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- 17 мая, пятница: Мученицы Пелагии-девы, Тарсийской; Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде.
- 18 мая, суббота: Великомученицы Ирины Македонской; Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.
- 19 мая, воскресенье: День жён-мироносиц, Праведного Иова Многострадального; Преподобного Михея Радонежского; Мученика Вукашина Ясеновацкого; Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника.
- 20 мая, понедельник: Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме; Мученика Акакия, сотника; Преподобного Нила Сорского.
- 21 мая, вторник: Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; Преподобного Арсения Великого; Преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена-постника, Печерских.
- 22 мая, среда: Пророка Исаии; Мученика Христофора Ликийского; Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского; Преподобного Иосифа Оптинского.
- 23 мая, четверг: Апостола Симона Зилота; Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского; Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.
- 24 мая, пятница: Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; Священномученика Мокия; Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского; Святителя Никодима, архиепископа Сербского; Преподобного Софрония Печерского, затворника.
- 25 мая, суббота: Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца; Святителя Епифания, епископа Кипрского; Святителя Германа, патриарха Константинопольского; Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита.
- 26 мая, воскресенье: День памяти мученицы Гликерии-девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного; Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца; Мученика Александра Римского.
- 27 мая, пятница: Церковь вспоминает мученика Исидора Хиосского; Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца; Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
- 28 мая, вторник: Преподобного Пахомия Великого; Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца; Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского; Преподобных Евфросина и ученика его, Серапиона, Псковских.
- 29 мая, среда: День памяти преподобного Феодора Освящённого, игумена; Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца.
- 30 мая, четверг: Апостола от 70 Андроника и святой Иунии (Юнии); Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской.
- 31 мая, пятница: Память святых отцов семи Вселенских Соборов; Мученика Феодота Корчемника и семи дев, мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии; Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины.