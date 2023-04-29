День святых жён-мироносиц: что можно и что нельзя делать во второе воскресенье после Пасхи

Когда верующие отмечают День святых жён-мироносиц

Когда отмечается православный женский день? Жёны-мироносицы у Гроба Господня (вологодская икона, конец XV века). Фото © Wikipedia

День святых жён-мироносиц — церковный праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В этот день мы чтим память женщин, которые следовали за Христом и заботились о нём во время земной жизни и после распятия. Они были близки к Спасителю и первыми увидели его воскресение, рассказав об этом всем остальным. В 2024 году этот день выпадает на 19 мая.

Откуда пошёл праздник и кто такие жёны-мироносицы

День святых жён-мироносиц посвящён памяти женщин, которые следовали за Христом и заботились о нём во время его земной жизни и после. Последовательницы были рядом в самое трудное время, в минуты распятия, поддерживали Богородицу и сопровождали тело Господа до гробницы. Эти семь женщин были ближе всех к нему и первыми увидели его воскресение. В ночь предательства апостол Пётр трижды отрёкся от Иисуса, остальные последователи разбежались от страха перед наказанием за исповедание учения. И только женщины остались рядом с Господом, заботясь не только об умершем, но и о Победителе смерти, о вечно Сущем. С тех пор жёны-мироносицы стали примером христианской любви и заботы о человеке.

Имена жён-мироносиц

Как звали жён-мироносиц? Православная икона. Святая Мария Магдалина изображена держащей сосуд с миром в руках как жена-мироносица. Фото © Wikipedia

В Священном Писании упоминаются несколько женщин-мироносиц, которые были близки к Христу и следовали за ним. Одна из них — Мария Магдалина, которая благодаря своей преданности и силе веры выделялась среди жён-мироносиц. Также в числе жён упоминается Мария Клеопова, Мария и Марфа, сёстры Лазаря Четверодневного, которого воскресил Иисус, а также Саломия, Сусанна и Иоанна. Заметим, что женщин, которые последовали за Христом, было гораздо больше.

Значение слова "мироносицы"

Есть древнееврейский обычай, по которому тело усопшего смазывали специально приготовленным и освящённым ароматическим маслом. Его и называют миро. Получается, мироносицы — те, кто принёс миро для ритуала погребения. В этом случае — Христа.

Православный женский день

Что можно и что нельзя делать в День жён-мироносиц. Фото © Shutterstock

В Русской православной церкви этот день, который в 2024 году выпал на 19 мая, отмечают как праздник всех женщин-христианок. Верующие почитают его намного больше, чем ставший для многих традиционным Международный женский день 8 Марта.

Традиции: что можно и что нельзя делать в День жён-мироносиц

На Руси День святых жён-мироносиц был одним из самых важных религиозных праздников. В деревнях женщины собирались вместе, говорили о душе и угощали друг друга блинами, символизирующими солнце; яичницей, символом возрождения и продолжения рода. В праздник принято славить женщин, благодарить их за труд, заботу о доме и гармонию в семье. В этот День жён-мироносиц всегда главой семьи считалась бабушка или мама, а все домашние слушались и соглашались со всем, что бы им ни сказали хозяйки.