Радоница-2023: Что можно и чего нельзя делать 25 апреля в родительский день
Завтра, 25 апреля, православные христиане будут отмечать Радоницу. Нужно будет посетить кладбище и помолиться о тех, кого уже нет. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать в день поминовения усопших.
Девушка в церкви. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Радоница — один из родительских дней, когда, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших. Рассказываем про обычаи и традиции этого дня, а также о том, что можно и чего нельзя делать 25 апреля.
Когда отмечают Радоницу-2023?
В 2023 году православные христиане отмечают Радоницу 25 апреля. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Радоница отмечается во вторник второй недели после Пасхи, сразу после Красной горки. В этом году она выпадает на 25-е число. Предположительно, название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь. Ведь для Бога мёртвых нет, все живые.
Радоница 25 апреля: что можно делать?
Что можно делать 25 апреля, в Радоницу? Фото © ТАСС / ЕА / Виктор Драчев
Самым главным и важным в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших. Но это не единственное. Что ещё нужно сделать в родительский день?
- Утром следует посетить церковную службу, а после неё — кладбище.
- В этот день желательно заказать панихиду.
- В храм нужно отнести еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся. При этом нельзя забывать, что делать это надо с молитвой, иначе толку не будет. Важно отметить, что, даже если подать нечего, всегда можно просто искренне помолиться. Это будет куда эффективнее золотых гор, принесённых без веры.
- Можно прибраться на могилах родных. Но если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть.
- На Радоницу не запрещается и работать, убирать квартиру, решать бытовые вопросы.
- Креститься в родительский день тоже можно, хотя и проблематично из-за праздничной службы.
- Как правило, поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший.
- Также во время обеда принято вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.
Чего нельзя делать 25 апреля в Радоницу
А что категорически запрещено на Радоницу 25 апреля. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Существует на этот день и определённый ряд запретов, которые необходимо соблюсти, чтобы отметить праздник как положено:
- Во-первых, одно из самых важных табу: в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь. Если еду всё же принесли, то лучше отдать нуждающимся.
- Нельзя также оставлять пищу на могилах. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью.
- Ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь.
- Устроить венчание в этот день не получится. Но не из-за традиций праздника, а потому что по вторникам свадьбы в церкви не проводятся.
- Пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя. Всё-таки этот праздник создан для радости.
- Ещё, согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.
Приметы на Радоницу 25 апреля
Какие приметы существуют, связанные с Радоницей? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Есть множество примет, связанных с родительским днём. Вот самые интересные из них:
- Жизнь будет счастливой, полной радости и удачи, если в этот день на небе появится радуга или звездопад.
- И наоборот, если погода пасмурная, дождливая — это предвещает холодное летом, а людям болезни.
- Есть приметы, предостерегающие людей от опасностей. К примеру: ворон на кладбище — к смерти, поэтому необходимо быть крайне осторожным, беречь себя. А сильный ветер предупреждает человека о трудностях и бедах. Неизвестно откуда появившиеся на могиле цветы или свечи означают, что туда приходили злые духи.
Чтобы обезопасить себя, следует заботиться о здоровье, не нарушать ПДД, не рисковать без необходимости. А также следует верить и молиться, благодарить Бога за всё, что он даёт, и просить защиты. Счастливой Радоницы!