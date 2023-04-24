Радоница-2023: Что можно и чего нельзя делать 25 апреля в родительский день

Радоница — один из родительских дней, когда, согласно церковной традиции, в храмах проводят заупокойную службу, люди едут на кладбища, молятся об умерших. Рассказываем про обычаи и традиции этого дня, а также о том, что можно и чего нельзя делать 25 апреля.

Когда отмечают Радоницу-2023?

В 2023 году православные христиане отмечают Радоницу 25 апреля. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Радоница отмечается во вторник второй недели после Пасхи, сразу после Красной горки. В этом году она выпадает на 25-е число. Предположительно, название праздника произошло от слова "радость". Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь. Ведь для Бога мёртвых нет, все живые.

Радоница 25 апреля: что можно делать?

Что можно делать 25 апреля, в Радоницу? Фото © ТАСС / ЕА / Виктор Драчев

Самым главным и важным в этот день является молитва, которую обязательно нужно вознести за усопших. Но это не единственное. Что ещё нужно сделать в родительский день? Утром следует посетить церковную службу, а после неё — кладбище. В этот день желательно заказать панихиду. В храм нужно отнести еду и пожертвования, можно и просто раздать нуждающимся. При этом нельзя забывать, что делать это надо с молитвой, иначе толку не будет. Важно отметить, что, даже если подать нечего, всегда можно просто искренне помолиться. Это будет куда эффективнее золотых гор, принесённых без веры. Можно прибраться на могилах родных. Но если это было сделано раньше, то достаточно просто съездить и помянуть. На Радоницу не запрещается и работать, убирать квартиру, решать бытовые вопросы. Креститься в родительский день тоже можно, хотя и проблематично из-за праздничной службы. Как правило, поминать за столом нужно не на кладбище, а дома. По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший. Также во время обеда принято вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.

Чего нельзя делать 25 апреля в Радоницу

А что категорически запрещено на Радоницу 25 апреля. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Существует на этот день и определённый ряд запретов, которые необходимо соблюсти, чтобы отметить праздник как положено: Во-первых, одно из самых важных табу: в этот день на кладбище нужно читать литию или акафист об упокоении умерших, но нельзя при этом есть и пить алкоголь . Если еду всё же принесли, то лучше отдать нуждающимся.

. Если еду всё же принесли, то лучше отдать нуждающимся. Нельзя также оставлять пищу на могилах . Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью.

. Это пережиток язычества, недопустимый православной церковью. Ни в коем случае нельзя лить на могилу алкоголь .

. Устроить венчание в этот день не получится. Но не из-за традиций праздника, а потому что по вторникам свадьбы в церкви не проводятся.

в этот день не получится. Но не из-за традиций праздника, а потому что по вторникам свадьбы в церкви не проводятся. Пусть в Радоницу и нужно вспоминать умерших, однако грустить и печалиться нельзя . Всё-таки этот праздник создан для радости.

. Всё-таки этот праздник создан для радости. Ещё, согласно народным приметам, работать в огороде и в целом как-то тревожить землю в этот день запрещено.

Приметы на Радоницу 25 апреля

Какие приметы существуют, связанные с Радоницей? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Есть множество примет, связанных с родительским днём. Вот самые интересные из них: Жизнь будет счастливой, полной радости и удачи, если в этот день на небе появится радуга или звездопад.

И наоборот, если погода пасмурная, дождливая — это предвещает холодное летом, а людям болезни.

Есть приметы, предостерегающие людей от опасностей. К примеру: ворон на кладбище — к смерти, поэтому необходимо быть крайне осторожным, беречь себя. А сильный ветер предупреждает человека о трудностях и бедах. Неизвестно откуда появившиеся на могиле цветы или свечи означают, что туда приходили злые духи.