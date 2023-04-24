Итоги полуфинала шоу "Маска": кто прошёл в финал, а с кого сняли маску 23 апреля, отобрав шанс на победу

В 11-м выпуске шоу "Маска" — адаптации всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer — во втором полуфинале зрителям подготовили специальную программу с приглашёнными гостями, которых также предстояло угадать жюри. На момент начала серии в проекте оставалось всего пять масок: Мандрил, Гусеница, Мамонтёнок, Пудель и Скорпион. Также зрителей ждали выступления двух других звёздных масок, которых специально позвали на концерт: Кактус и Морской царь.

Напомним, что до этого шоу уже покинули девять масок, и вот кто за ними скрывался: Дикобраз — Вадим Казаченко, Лисёнок — Яна Рудковская, Шаурма — Евгения Медведева, Пиковая Дама — Жасмин, Феникс — Виктория Дайнеко, Ворон — Ваня Дмитриенко, Скунс — Шена, Горностай — Диана Анкудинова и Хомяк — Анита Цой.

Как выступали маски в 11-м выпуске 23 апреля и кем оказались звёздные гости

Кактус — "Лететь".

Мандрил — "Лучший город Земли".

Гусеница — "Аэропорты".

Мамонтёнок — Writing on the Wall.

Морской царь — "Комарово".

Пудель — Crazy in Love.

Скорпион — Alejandro.

Первым выступал обворожительный Кактус с песней "Лететь" исполнителя Амега. Жюри, с одной стороны, было полностью уверено в приглашённом госте и, казалось, сразу "по голосу и движениям" угадало звезду. С другой — всё же хотело убедиться и пыталось подловить Кактуса. Задав пару вопросов про танцы на пилоне и даже спародировав коронные движения маски, Регина Тодоренко с уверенностью назвала имя звёздного гостья, а остальные судьи с ней согласились. Под маской Кактуса скрывалась блогер Ида Галич.

Кто скрывался под маской Кактуса в полуфинале шоу "Маска"? Фото © НТВ / ntv.ru

На этот раз выбирать тех, кто может снять маску в конце 11-го эпизода шоу "Маска", решали судьи, поочерёдно голосуя. Претендентов в первой половине программы было трое: Мамонтёнок, Гусеница и Мандрил. Начала голосование Валерия, сказав, что маске Гусеницы чуть-чуть не хватило градуса, напора внутреннего. "Не хватило опыта, поскольку перед нами, совершенно очевидно, артист очень молодой". Алексею Воробьёву решение далось нелегко, но всё же выбор пришлось сделать "только сердцем". Сказал певец и отправил в номинацию на вылет Мандрила.

Мамонтёнок, Гусеница и Мандрил — кого судьи отправили в номинацию на вылет в полуфинале? Фото © НТВ / ntv.ru

Филипп Киркоров тяжело вздохнул и рассказал, что планировал отправить на вылет Гусеницу, но теперь не сможет. В итоге выбрал снять маску с Мандрила. Следующей голосовала Регина Тодоренко, которая захотела, чтобы "Гусеничка уже наконец-то превратилась в бабочку и мы все узнали, кто там". Решающим стал голос Тимура Родригеза, который в номинацию отправил Гусеницу. В итоге на финальном голосовании рискует покинуть шоу "Маска" именно Гусеница.

Кто снял маску Морского царя в 11-м выпуске "Маски"? Фото © НТВ / ntv.ru

Вторым звёздным гостем выступал Морской царь, который своим костюмом поразил не только звёздное жюри, но и зрителей в зале: они были в восторге от харизмы артиста в образе. Но, несмотря на водный репертуар, выступал тот со всеми знакомой песней "Комарово" Игоря Скляра.

Лица членов звёздного жюри "Маски", когда те не угадали артиста под маской Морского царя. Фото © НТВ / ntv.ru

Версий, кто мог скрываться за маской морского владыки, было много: Владимир Винокур, Константин Ивлев, Тимати, Аким Апачев и даже Денис Майданов. Совершенно не подозревая увидеть именно эту личность, звёздные судьи были в шоке, когда маску Морского царя снял Влад Сташевский. После него выступили ещё две маски из проекта — Пудель и Скорпион.

Маска Пуделя и Скорпиона — кого жюри отправило в номинацию на вылет? Фото © НТВ / ntv.ru

Выбрать между масками Пуделя и Скорпиона, кого отправить в номинацию на вылет, звёздному жюри было особенно тяжело. На этот раз голосовать начал Тимур, назвав две маски перед собой самыми яркими за весь сезон и отправив Скорпиона в финал. Регина решила, что финала как раз больше достоин Пудель. Валерия отметила, что обе маски ей нравятся одинаково, и сказала, что, кажется, знает, кто скрывается за Пуделем, а вот Скорпион всё ещё полнейшая загадка. "Я бы сегодня отправила в номинацию Пуделя", — сказала она. Следующим предстояло голосовать Алексею Воробьёву, который решился быстро — спас Пуделя. Решающее слово за Филиппом Бедросовичем. "И вот опять", — вздохнул председатель жюри. А после долгой паузы грозно произнёс: "В номинацию отправляется Скорпион, Пудель остаётся".

Кто снял маску в 11-м выпуске от 23 апреля в полуфинале шоу "Маска"

Претендентами, кто в 11-м выпуске шоу "Маска" снимет маску, оказались Гусеница и Скорпион. И снова решают судьбу участников члены жюри, по очереди голосуя. Кто вылетит из полуфинала в шаге от победы? Первым высказался Алексей Воробьёв: "Вы невероятные, но выбор всё равно надо сделать. <…> Маска Скорпиона до сих пор остаётся именно маской, которая филигранно нами играет. Поэтому я голосую, чтобы сегодня маску сняла Гусеница. Гусеница, это я говорю со всем восхищением, потому что я тебя обожаю, правда. И слушать тебя одно удовольствие".

Кто снял маску в полуфинале и 11-м выпуске шоу "Маска" от 23 апреля? Фото © НТВ / ntv.ru

Следующей была Валерия, которая рассказала о своей тактике: "Тех, кого, как мне кажется, я знаю, тех и открываю. <..> Я слышу этого артиста, и это тупик". Певица проголосовала против Гусеницы. Филипп Киркоров был краток и открыл дорогу в финал Скорпиону — маске, в которой до сих пор видит Анастасию Стоцкую.

"Я голосую сердцем", — сказала в свою очередь Регина Тодоренко, проголосовав тоже против Гусеницы. В конце говорил Тимур. Певец решил подарить один "восхищённый голос" Гусенице и поблагодарить её за выступления не только от своего лица, но и телезрителей, и публики в зале. Получается, что в финал шоу "Маска" отправляется Скорпион, а в 11-м выпуске снимет маску Гусеница.

Кто снял маску в 11-м выпуске от 23 апреля? Фото © НТВ / ntv.ru

Перед тем как открыть личность артиста, члены жюри назвали финальные версии. Прозвучали следующие имена: Виталий Гогунский, солист группы "Каспийский груз" Брутто и даже Влад Соколовский. Валерия и Алексей Воробьёв настаивали, что за маской Гусеницы скрывается певец IVAN. Оказались ли они в итоге правы?

В 11-м выпуске раскрыли маску Гусеницы. Кто за ней скрывался? Фото © НТВ / ntv.ru

Совершенно верно! Гусеница сняла маску 23 апреля и показала свою личность. В ярком костюме прятался Александр Иванов, белорусский певец, более известный под псевдонимом IVAN. Именно он представлял Белоруссию на Евровидении-2016 с песней Help You Fly. Артист поблагодарил жюри за высокую оценку своего творчества и рассказал, что был рад так долго радовать зрителей своим участием в проекте.