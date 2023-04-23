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23 апреля, 17:24

Актриса Ирина Кобзева развеяла слухи о романе со Стасом Пьехой

<p>Актриса Ирина Кобзева. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/811781/foto/1366172/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Ирина Кобзева. Фото © kino-teatr.ru

Российская модель и актриса Ирина Кобзева заявила, что никогда не состояла в романтических отношениях с певцом Стасом Пьехой, хотя считает его симпатичным мужчиной. В интервью "Теленеделе" звезда подтвердила, что слухи такие были, но она предпочитает не смешивать личную жизнь и работу. По словам актрисы, даже если бы она и встречалась с Пьехой, об этом никто не знал бы.

"Личная жизнь должна оставаться личной. Романа у нас не было, хотя Стас симпатичный мужчина, очень харизматичный, у нас достаточно тёплые отношения сложились", — рассказала Кобзева.

Актриса призналась, что ей нередко поступали и до сих пор поступают непристойные предложения. Однако девушка научилась воспринимать всё это с юмором — подобные манипуляции никогда не были ей интересны.

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А вот поп-король российской эстрады Филипп Киркоров ранее признался, что его сердце несвободно. Многие фанаты приписывают ему роман с DJ Катей Гусевой, но певец комментариев по этому поводу пока не даёт.

Ирина Фальке
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