Актриса Ирина Кобзева развеяла слухи о романе со Стасом Пьехой

Российская модель и актриса Ирина Кобзева заявила, что никогда не состояла в романтических отношениях с певцом Стасом Пьехой, хотя считает его симпатичным мужчиной. В интервью "Теленеделе" звезда подтвердила, что слухи такие были, но она предпочитает не смешивать личную жизнь и работу. По словам актрисы, даже если бы она и встречалась с Пьехой, об этом никто не знал бы.

"Личная жизнь должна оставаться личной. Романа у нас не было, хотя Стас симпатичный мужчина, очень харизматичный, у нас достаточно тёплые отношения сложились", — рассказала Кобзева.

Актриса призналась, что ей нередко поступали и до сих пор поступают непристойные предложения. Однако девушка научилась воспринимать всё это с юмором — подобные манипуляции никогда не были ей интересны.