"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи

Российский актёр Данила Козловский записал видеообращение, в котором опроверг переезд в США. Он заявил, что для него важно быть на Родине и он продолжает работать в РФ.

Данила Козловский опроверг слухи о переезде из России. Видео © Telegram / SHOT

"Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите мне и позвольте этот пафос", — сказал актёр.

Он также добавил, что на протяжении 16 лет каждый месяц выходит на сцену Малого драматического театра, Театра Европы. Козловский отметил, что считает важным находиться в тяжёлый момент со зрителями, которых он очень любит и дорожит их отношением.