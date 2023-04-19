"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи
Козловский заявил, что работает в России и будет со зрителями в тяжёлый момент
Российский актёр Данила Козловский записал видеообращение, в котором опроверг переезд в США. Он заявил, что для него важно быть на Родине и он продолжает работать в РФ.
Данила Козловский опроверг слухи о переезде из России. Видео © Telegram / SHOT
"Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите мне и позвольте этот пафос", — сказал актёр.
Он также добавил, что на протяжении 16 лет каждый месяц выходит на сцену Малого драматического театра, Театра Европы. Козловский отметил, что считает важным находиться в тяжёлый момент со зрителями, которых он очень любит и дорожит их отношением.
В ответ на слова Козловского к нему обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее призвавший проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Общественник заявил, что ждёт новых фильмов с участием актёра, после которых зрителям захочется жить и творить в России.
Ранее российский актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить его на предмет дискредитации армии. До этого Козловский заверил, что не имеет второго гражданства и не сбегал из России.
ТАСС / Михаил Терещенко