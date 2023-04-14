"Уже за гранью": Козловский ответил на обвинения, что он сбежал из России

Российский актёр Данила Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из России. По словам артиста, он посещал США исключительно, чтобы повидать своего ребёнка. Козловский попытался расставить все точки над "i" в своём телеграм-канале, отвечая по пунктам на звучавшие в последнее время обвинения в его адрес.

"Я никуда не уезжал из своей страны. В Америке у меня живёт ребёнок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не даёт основания утверждать, что я сбежал из России", — заявил Козловский.

Также он заверил, что никогда не призывал к митингам и выкрикиванию лозунгов, в том числе во время интервью Ирины Шихман*. Он подчеркнул, что такие слова были произнесены на съёмочной площадке исторического сериала про революцию, когда Козловский объяснял актёрам массовых сцен их задачу. Он подчеркнул, что интервью было выпущено два года назад.

Козловский также упомянул и о том, что зарабатывает в России, а те деньги, которые получает на благотворительных спектаклях, направляются в фонд на лечение детей. Доходов из других стран он не имеет, заверил актёр.

"Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное — в сложные времена оставаться людьми. Так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие всегда успеем", — заключил Козловский.