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10 апреля, 18:20

"Всё это время был в России": Брат опроверг слухи о бегстве Данилы Козловского в США

Козловский не будет отвечать на призыв отменить спектакли с его участием

<p>Актёр Данила Козловский. Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Актёр Данила Козловский. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Актёр Данила Козловский в курсе требования депутатов Государственной думы отменить спектакли с его участием в Москве и Санкт-Петербурге, однако отвечать им артист не собирается. Об этом "Газете.ru" рассказал его брат и пресс-секретарь Егор Козловский.

По словам представителя актёра, Козловский осведомлён о предложении парламентариев отменить спектакли и постановки с его участием. Но всё дело в том, что представленная информация "не совсем соответствует действительности".

"Никуда Данила не уезжал и всё это время был в России, играл в спектаклях, снимал кино, снимался в кино. Сама постановка вопроса странная очень. То есть отвечать на что? На то, что не соответствует действительность? Ну написал человек запрос — будем ждать ответ", — подчеркнул Егор Козловский.

В МХТ высказались об участии Козловского в спектаклях театра

В МХТ высказались об участии Козловского в спектаклях театра

Напомним, в начале спецоперации на Украине Данила Козловский опубликовал антироссийский пост, после чего уехал в США. Ранее его брат заявил, что актёр сыграет в спектаклях в Москве и Петербурге. Сегодня депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой отменить все постановки с его участием.

Оксана Попова
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