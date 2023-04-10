"Всё это время был в России": Брат опроверг слухи о бегстве Данилы Козловского в США

Актёр Данила Козловский в курсе требования депутатов Государственной думы отменить спектакли с его участием в Москве и Санкт-Петербурге, однако отвечать им артист не собирается. Об этом "Газете.ru" рассказал его брат и пресс-секретарь Егор Козловский.

По словам представителя актёра, Козловский осведомлён о предложении парламентариев отменить спектакли и постановки с его участием. Но всё дело в том, что представленная информация "не совсем соответствует действительности".

"Никуда Данила не уезжал и всё это время был в России, играл в спектаклях, снимал кино, снимался в кино. Сама постановка вопроса странная очень. То есть отвечать на что? На то, что не соответствует действительность? Ну написал человек запрос — будем ждать ответ", — подчеркнул Егор Козловский.