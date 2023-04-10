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10 апреля, 17:45

В МХТ высказались об участии Козловского в спектаклях театра

В МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в их постановках в апреле и мае

<p>Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян </p>

Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Актёр Данила Козловский не заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание на данный период ещё не сформировано.

"Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколения Маугли" 16 апреля и 14 мая... Репертуар на июнь и июль ещё не сформирован", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе театра.

Согласно афише, роль Балу в постановках играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Сам Козловский также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, однако там эту информацию никак не прокомментировали.

Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США

Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США

Напомним, в начале спецоперации на Украине Данила Козловский опубликовал антироссийский пост, после чего уехал в США. Ранее его брат заявил, что актёр сыграет в спектаклях в Москве и Петербурге. Сегодня депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой отменить все постановки с его участием.

Матвей Константинов
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