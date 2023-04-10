В МХТ высказались об участии Козловского в спектаклях театра
В МХТ заявили, что Козловский не был заявлен в их постановках в апреле и мае
Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Актёр Данила Козловский не заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание на данный период ещё не сформировано.
"Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколения Маугли" 16 апреля и 14 мая... Репертуар на июнь и июль ещё не сформирован", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе театра.
Согласно афише, роль Балу в постановках играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Сам Козловский также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, однако там эту информацию никак не прокомментировали.
Напомним, в начале спецоперации на Украине Данила Козловский опубликовал антироссийский пост, после чего уехал в США. Ранее его брат заявил, что актёр сыграет в спектаклях в Москве и Петербурге. Сегодня депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой отменить все постановки с его участием.