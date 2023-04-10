В МХТ высказались об участии Козловского в спектаклях театра

Актёр Данила Козловский не заявлен в составе спектакля "Поколение Маугли" в МХТ в апреле и мае, расписание на данный период ещё не сформировано.

"Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколения Маугли" 16 апреля и 14 мая... Репертуар на июнь и июль ещё не сформирован", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе театра.

Согласно афише, роль Балу в постановках играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин. Сам Козловский также заявлен в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, однако там эту информацию никак не прокомментировали.