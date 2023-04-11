Политолог усомнился в опасности "антипатриота" Козловского для России

Актёр Данила Козловский, которого ранее заподозрили в дискредитации Вооружённых сил РФ, достоин осуждения, но большой опасности для России он не представляет. Такое мнение выразил политолог Василий Стоякин в беседе с РИА ФАН .

"Честно говоря, у меня подобная "практика отмены" вызывает большие сомнения. С одной стороны, да, это инициатива гражданского общества. Поступки и высказывания таких деятелей культуры, как Козловский, прямо оскорбляют людей-патриотов, значит, и ответная реакция на это должна быть", — отметил Стоякин.

С другой стороны, считает политолог, все эти "антипатриотичные деятели культуры" — проблема "пятидесятой" очереди для России. Собеседник агентства добавил, что в стране есть достаточно граждан, которых нужно наказать оперативнее и строже, чем Козловского и подобных ему. По словам Стоякина, куда опаснее для государства люди, которые, например, "воруют с военных складов и многократно задирают цены на военную форму и снаряжение в Военторгах". Стоякин выразил мнение, что позиция актёра в целом несущественна.