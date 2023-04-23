"Ранящая потеря": Актёр Анатолий Белый исключил возвращение в Россию из Израиля

Актёр Анатолий Белый признался, что больше всего после отъезда из России скучает по своей квартире в Москве, которую покинул с "самым главным" — семьёй, собой и важными книгами. В данный момент он находится в Израиле, где его родители живут уже более 25 лет.

"При отъезде в мой чемодан вместилось меньше, чем я хотел с собой взять. Посильная ноша… Жена уехала в Москву, шлёт фотки, и, когда я вижу гнездо, которое мы свили, куда вложили всю любовь… это ранящая потеря. Мой дом, моё гнездо, моя квартира, которую мы очень-очень любили", — заявил он эфире ютуб-шоу "Радио Долин" кинокритика Антона Долина*.

Что касается остальных вещей, то актёр по ним не скучает, так как они перестали иметь для него ценность. Причём после переезда его будто отрезало и он не может и не хочет жить в России.

Ранее актёр и шоумен Оскар Кучера призвал перестать выплачивать Алле Пугачёвой отчисления по авторскому праву. Он считает, что если певица с чем-то не согласна, то может судиться в Международном уголовном суде.