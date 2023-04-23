КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 16:50

"Ранящая потеря": Актёр Анатолий Белый исключил возвращение в Россию из Израиля

Актёр Анатолий Белый заявил, что не вернётся в Россию из Израиля

<p>Актёр Анатолий Белый. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/399/foto/1007380/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Анатолий Белый. Фото © kino-teatr.ru

Актёр Анатолий Белый признался, что больше всего после отъезда из России скучает по своей квартире в Москве, которую покинул с "самым главным" — семьёй, собой и важными книгами. В данный момент он находится в Израиле, где его родители живут уже более 25 лет.

"При отъезде в мой чемодан вместилось меньше, чем я хотел с собой взять. Посильная ноша… Жена уехала в Москву, шлёт фотки, и, когда я вижу гнездо, которое мы свили, куда вложили всю любовь… это ранящая потеря. Мой дом, моё гнездо, моя квартира, которую мы очень-очень любили", заявил он эфире ютуб-шоу "Радио Долин" кинокритика Антона Долина*.

Что касается остальных вещей, то актёр по ним не скучает, так как они перестали иметь для него ценность. Причём после переезда его будто отрезало и он не может и не хочет жить в России.

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* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Матвей Константинов
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