"Ты охренела?!": Кучера требует перекрыть Пугачёвой денежный поток из России

Российский актёр Оскар Кучера в эмоциональном интервью RTVI высказал всё, что думает о бежавшей из страны певице Алле Пугачёвой, короткой фразой "ты охренела". Отрывок из полного видео опубликован в Telegram телеканала.

Оскар Кучера поделился своей позицией в отношении действий Аллы Пугачёвой. Видео © Telegram / RTVI

"Я бы раз и навсегда остановил РАО (Российское авторское общество. — Прим. Лайфа) с ней, чтобы никаких выплат ей больше не было, после того, что она сказала. Ты охренела? Простите, у меня нет слов. Как так можно было? <...> Два дебила — это сила", — заявил Кучера.

Актёр призвал РАО запретить ей "выплачивать какие-либо деньги". И если Примадонна с чем-то несогласна, то пусть она судится в МУСе, который президента РФ Владимира Путина "решил арестовать", посоветовал Кучера.

Ранее Оскар Кучера пожаловался, что после интервью иноагенту Дудю* его телеграм-канал атаковали боты. Кстати, в борьбе с фейками Кучере помогают подписчики в общем чате, при этом сам актёр в беседе не участвует, за дискуссией следит модератор.