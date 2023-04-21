У актёра Данилы Козловского будет доброволец-сопровождающий при поездке в зону СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил готовность поехать в Донбасс вместе с актёром Данилой Козловским по приглашению советника врио главы ДНР Яна Гагина. Лайф побеседовал с ним у здания Пресненского районного суда Москвы, где должно состояться заседание по иску артиста к общественнику о защите чести и достоинства. Напомним, ранее Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актёра Данилу Козловского поехать с ним в Донбасс. Видео © LIFE

"Я тоже туда его приглашаю. Если он готов, то я готов. Вот прямо отсюда сесть сейчас и поехать туда. Но готов ли Данила Валерьевич к таким мероприятиям?" — задал вопрос Бородин.

Также общественник поделился своим мнением насчёт того, что нужно сделать Козловскому, чтобы доказать свою любовь к России. По словам Бородина, актёр должен вернуться из США в Россию и позвонить ему, чтобы вместе поехать в зону СВО.

"Он должен показать свой настрой патриотический, пообщаться с ребятами, которые непосредственно находятся на передовых позициях, привезти какую-то гуманитарную помощь. Это уже будет первый признак патриотического настроя", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Кроме того, общественник обратился к Козловскому напрямую и пригласил его в Донбасс.

"Вы сами увидите всё своими глазами. Вы увидите, что такое убивать детей на протяжении восьми лет. Вы увидите, как погибают мирные люди, старики, дети. Вы сами оцените картину своими глазами, объективно", — сказал Бородин.