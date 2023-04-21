У актёра Данилы Козловского будет доброволец-сопровождающий при поездке в зону СВО
Общественник Бородин выразил готовность поехать с Козловским в Донбасс
Виталий Бородин и Данила Козловский. Обложка © LIFE, © ТАСС / Антон Новодережкин
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил готовность поехать в Донбасс вместе с актёром Данилой Козловским по приглашению советника врио главы ДНР Яна Гагина. Лайф побеседовал с ним у здания Пресненского районного суда Москвы, где должно состояться заседание по иску артиста к общественнику о защите чести и достоинства. Напомним, ранее Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актёра Данилу Козловского поехать с ним в Донбасс. Видео © LIFE
"Я тоже туда его приглашаю. Если он готов, то я готов. Вот прямо отсюда сесть сейчас и поехать туда. Но готов ли Данила Валерьевич к таким мероприятиям?" — задал вопрос Бородин.
Также общественник поделился своим мнением насчёт того, что нужно сделать Козловскому, чтобы доказать свою любовь к России. По словам Бородина, актёр должен вернуться из США в Россию и позвонить ему, чтобы вместе поехать в зону СВО.
"Он должен показать свой настрой патриотический, пообщаться с ребятами, которые непосредственно находятся на передовых позициях, привезти какую-то гуманитарную помощь. Это уже будет первый признак патриотического настроя", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Кроме того, общественник обратился к Козловскому напрямую и пригласил его в Донбасс.
"Вы сами увидите всё своими глазами. Вы увидите, что такое убивать детей на протяжении восьми лет. Вы увидите, как погибают мирные люди, старики, дети. Вы сами оцените картину своими глазами, объективно", — сказал Бородин.
Он отметил, что готов судиться с Козловским, а также выразил мнение, что перенос спектаклей Малого драматического театра с участием артиста связан с проводимой в отношении него проверкой. Бородин провёл параллель с ситуацией с Лией Ахеджаковой, спектакли которой тоже отменяли, и предрёк полный разрыв сотрудничества между театром и Козловским. А сам актёр обратился к зрителям и опроверг переезд в США.