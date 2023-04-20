Петербургский театр перенёс спектакли с участием Данилы Козловского

Малый драматический театр (МДТ – Театр Европы) в Санкт-Петербурге перенёс спектакль "Гамлет" с актёром Данилой Козловским в главной роли. Как сообщается на сайте учреждения, его должны были показывать 20 и 21 апреля, однако теперь указаны новые даты — 21 и 22 мая соответственно.

"Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся", — говорится в сообщении МДТ.

Причина переноса спектаклей не уточняется. Отметим, что "Гамлет" в постановке Льва Додина идёт в МДТ с 2016 года, Козловский же играет в театре с 2012-го.