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20 апреля, 19:19

Петербургский театр перенёс спектакли с участием Данилы Козловского

<p>Козловский в спектакле "Гамлет". Обложка © VK /<a href="https://vk.com/wall-5458184_9827" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "МДТ </a>–<a href="https://vk.com/wall-5458184_9827" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Театр Европы"</a></p>

Козловский в спектакле "Гамлет". Обложка © VK / "МДТ Театр Европы"

Малый драматический театр (МДТ – Театр Европы) в Санкт-Петербурге перенёс спектакль "Гамлет" с актёром Данилой Козловским в главной роли. Как сообщается на сайте учреждения, его должны были показывать 20 и 21 апреля, однако теперь указаны новые даты — 21 и 22 мая соответственно.

"Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся", — говорится в сообщении МДТ.

Причина переноса спектаклей не уточняется. Отметим, что "Гамлет" в постановке Льва Додина идёт в МДТ с 2016 года, Козловский же играет в театре с 2012-го.

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Ранее стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить его на предмет дискредитации армии. До этого Козловский заверил, что не имеет второго гражданства и не сбегал из России.

Наталья Исакова
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