На Ахеджакову просят завести дело о госизмене за спонсирование ВСУ

Актрису Лию Ахеджакову необходимо признать иноагентом, лишить наград и почётных званий, а также привлечь к уголовной ответственности по статье "Госизмена" за спонсирование ВСУ и дискредитацию Вооружённых сил России. С таким обращением к генеральному прокурору Игорю Красному обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин (копия обращения есть в распоряжении Лайфа).

В тексте документа говорится, что лишившаяся работы в театре "Современник" за свои прокиевские высказывания и поступки артистка, проживая в России, постоянно даёт интервью украинским телеканалам. В одном из них Ахеджакова буквально пожелала ВСУ победы и заявила, что большинство россиян якобы выступают против СВО. По словам Бородина, пользователи в комментариях к видео возмутились словами актрисы и потребовали привлечь её к ответственности, признать иноагентом, лишить наград и гражданства РФ, раз уж Украина ей ближе и роднее, чем Россия.

Также, по словам общественника, в одном из постов в Facebook* Ахеджакова сообщила, что финансово поддержала ВСУ переводом в размере 10 тысяч долларов, и призвала своих подписчиков последовать её примеру. Бородин считает, что артистка нарушила три статьи УК РФ: "Государственная измена", "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 275, 280.3 и 282 УК РФ. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой физическим лицом —иностранным агентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почётных званий", — говорится в обращении.