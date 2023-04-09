"Современник" объявил об увольнении Ахеджаковой по собственному желанию

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы учреждения.

Актрисе 84 года. Она родилась в Днепропетровске в актёрской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). С 1977 года актриса московского театра "Современник". Кинозрителям Ахеджакова известна по ролям в фильмах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Москва слезам не верит", "Гараж", "Старые клячи", "Лето", "Московские каникулы", "Изображая жертву", "Когда я стану великаном", "Небеса обетованные", "Таня".