"Современник" объявил об увольнении Ахеджаковой по собственному желанию
Актриса Лия Ахеджакова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Народная артистка России Лия Ахеджакова по собственному желанию уволилась из московского театра "Современник".
"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы учреждения.
Напомним, ранее Ахеджакову просили признать иноагентом и лишить её наград из-за высказываний против СВО. В Санкт-Петербурге даже отменили спектакль с её участием, а Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании артистки иноагентом. За неё вступилась "коллега по цеху" — актриса Барбара Брыльска, однако ей захотели закрыть въезд в Россию. В марте СМИ уже сообщали об увольнении Ахеджаковой из "Современника", но тогда в театре опровергли эту информацию.
Актрисе 84 года. Она родилась в Днепропетровске в актёрской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). С 1977 года актриса московского театра "Современник". Кинозрителям Ахеджакова известна по ролям в фильмах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Москва слезам не верит", "Гараж", "Старые клячи", "Лето", "Московские каникулы", "Изображая жертву", "Когда я стану великаном", "Небеса обетованные", "Таня".