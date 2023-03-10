"Современник" опроверг сообщения об увольнении Лии Ахеджаковой
Московский театр "Современник" опроверг информацию об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.
"Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", — приводит РИА "Новости" слова представителя театра.
Напомним, Лию Ахеджакову просили признать иноагентом и лишить её наград из-за высказываний против СВО. В Санкт-Петербурге даже отменили спектакль с её участием, а Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании актрисы иноагентом. За неё вступилась "коллега по цеху" — актриса Барбара Брыльска, однако ей захотели закрыть въезд в Россию.
ТАСС / Сергей Карпухин