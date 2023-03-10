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10 марта, 14:04

"Современник" опроверг сообщения об увольнении Лии Ахеджаковой

Московский театр "Современник" опроверг информацию об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

"Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", — приводит РИА "Новости" слова представителя театра.

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Напомним, Лию Ахеджакову просили признать иноагентом и лишить её наград из-за высказываний против СВО. В Санкт-Петербурге даже отменили спектакль с её участием, а Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании актрисы иноагентом. За неё вступилась "коллега по цеху" — актриса Барбара Брыльска, однако ей захотели закрыть въезд в Россию.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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