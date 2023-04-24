Россияне увидели невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей

В ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов смогли увидеть северное сияние. В частности, это редкое природное явление наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Местные жители успели снять это необычное для региона явление.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали свидетелями невероятного северного сияния. © Telegram / SHOT

Как отмечают специалисты, северное сияние появилось из-за большого выброса на Землю солнечной массы: другими словами, причиной необычного явления стала сильная магнитная буря. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наблюдать красоту этого явления могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

Северное сияние над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Арктический и антарктический институт (ААНИИ) / Анатолий Шамшурин

Северное сияние в небе Подмосковья. Фото © VK / Nastenka Unknown

Северное сияние над Ладожским озером. Фото © VK / Дмитрий Юдченко

Северное сияние в Брянском районе. Фото © VK / Подслушано Брянск