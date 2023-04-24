КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 21:43

Россияне увидели невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей

Над Москвой и Петербургом появилось северное сияние из-за магнитной бури

<p>Северное сияние над Республикой Коми. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id14492127?z=photo14492127_457243911/photos14492127" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Векшина</a></p>

Северное сияние над Республикой Коми. Обложка © VK / Ирина Векшина

В ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов смогли увидеть северное сияние. В частности, это редкое природное явление наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Местные жители успели снять это необычное для региона явление.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали свидетелями невероятного северного сияния. © Telegram / SHOT

Как отмечают специалисты, северное сияние появилось из-за большого выброса на Землю солнечной массы: другими словами, причиной необычного явления стала сильная магнитная буря. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наблюдать красоту этого явления могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

Северное сияние над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Арктический и антарктический институт (ААНИИ) / Анатолий Шамшурин

Северное сияние над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Арктический и антарктический институт (ААНИИ) / Анатолий Шамшурин

Северное сияние в небе Подмосковья. Фото © VK / Nastenka Unknown

Северное сияние в небе Подмосковья. Фото © VK / Nastenka Unknown

Северное сияние над Ладожским озером. Фото © VK / Дмитрий Юдченко

Северное сияние над Ладожским озером. Фото © VK / Дмитрий Юдченко

Северное сияние в Брянском районе. Фото © VK / Подслушано Брянск

Северное сияние в Брянском районе. Фото © VK / Подслушано Брянск

Пилот Finnair развернул самолёт, чтобы показать пассажирам северное сияние

Пилот Finnair развернул самолёт, чтобы показать пассажирам северное сияние

Ранее Лайф писал, что под Санкт-Петербургом запечатлели первое в 2023 году северное сияние. Необычное природное явление можно было наблюдать вечером 1 января в деревне Подмошье Ломоносовского района.

Юлия Коновалова
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