Россияне увидели невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей
Над Москвой и Петербургом появилось северное сияние из-за магнитной бури
Северное сияние над Республикой Коми. Обложка © VK / Ирина Векшина
В ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов смогли увидеть северное сияние. В частности, это редкое природное явление наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Местные жители успели снять это необычное для региона явление.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали свидетелями невероятного северного сияния. © Telegram / SHOT
Как отмечают специалисты, северное сияние появилось из-за большого выброса на Землю солнечной массы: другими словами, причиной необычного явления стала сильная магнитная буря. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наблюдать красоту этого явления могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.
Северное сияние над Санкт-Петербургом. Фото © VK / Арктический и антарктический институт (ААНИИ) / Анатолий Шамшурин
Северное сияние в небе Подмосковья. Фото © VK / Nastenka Unknown
Северное сияние над Ладожским озером. Фото © VK / Дмитрий Юдченко
Северное сияние в Брянском районе. Фото © VK / Подслушано Брянск
Ранее Лайф писал, что под Санкт-Петербургом запечатлели первое в 2023 году северное сияние. Необычное природное явление можно было наблюдать вечером 1 января в деревне Подмошье Ломоносовского района.