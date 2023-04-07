Как понять, что пора худеть, с помощью линейки и измерительной ленты: 3 простых способа

Все мы любим придираться к своему внешнему виду и считать себя менее привлекательными, чем являемся на самом деле. Особенно грешат подобной привычкой девушки и женщины, приписывая себе порой несуществующие лишние килограммы. Но как определить, что пора худеть? Мы расскажем про правдивые способы. Ведь цифра на весах далеко не всегда показатель правды. Можно думать, что набрал или скинул пару килограммов, а на деле просто переел или избавился от застоявшейся жидкости в организме. Вооружаемся линейкой и измерительной лентой — сейчас будем определять, а нужно ли вам худеть.

Способ первый: измерьте толщину складок

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Этот способ поможет определить процент содержания жира в организме. Так как мы с вами не профессионалы, в домашних условиях без калипера (специальный прибор измерения) со 100%-ной точностью выяснить свою жировую массу не получится. Зато определить, нужно ли худеть, можно. Что делать? Найти у себя складки и измерить их толщину: На животе в десяти сантиметрах сбоку от пупка.

На средней линии боковой стороны туловища.

На четырёхглавой мышце, то есть в середине верхней части бедра.

Под краем лопатки.

На трицепсе, то есть на тыльной стороне плеча.

Какая норма и на что ориентироваться? Если на животе у вас складка до пяти сантиметров. Идеалом для мужчин считается один-два сантиметра, у женщин — два-четыре сантиметра. Если найдёте у себя складку размером пять-десять сантиметров — задумайтесь над похудением. Всё не так плохо, но поработать есть над чем. А если у вас более десяти сантиметров — ожирение налицо.

Способ второй: объём талии делим на рост

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Новый сенсационный и максимально правдивый метод, позволяющий определить не только свою сексуальность, но и габариты. Стоит ли худеть? Ответит ваша талия. Почему именно она? В этой области откладывается висцеральный жир. Его избыток с лёгкостью приведёт к развитию ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Что делать? Узнать свой обхват талии, рост и поделить первое на второе. То есть объём 65 сантиметров делим на 170 роста и получаем примерное число — 0,3823, или же 38,23%.

Какая норма и как понять, нет ли у вас лишнего веса и предельного количества жировых отложений? Сравнить с этими показателями: Соотношение составляет менее 35% — вес считается недостаточным.

Соотношение от 35 до 41,9% — женщина в прекрасной форме и даже, можно сказать, очень худая.

Стандартным соотношением считается промежуток от 42 до 48,9%.

Соотношение талии и роста при уже избыточном весе составляет от 49 до 53,9%.

А вот соотношение выше 54% считается предельно опасным для здоровья и кричит об ожирении. Срочно стоит заняться собой!

Третий способ: зеркало

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