10 фото деревьев, даже от одного взгляда на которые становится не по себе
Казалось бы, природа создаёт только красивые вещи, взгляд на которые приравнивается к медитации... Но иногда можно встретить такое, от чего на душе становится жутко. Деревья ниже это доказывают.
"Вокруг этого знака наросло дерево, осталось только слово "Помогите", — HysminaiUchiha.
Фото © Reddit / HysminaiUchiha
"Вот какое жуткое дерево я нашёл", — krunchypie01.
Фото © Reddit / krunchypie01
"Корни этого дерева почти полностью обнажены", — eposnix.
Фото © Reddit / eposnix
"Жуткое дерево с ещё более жутким наростом", — Slicky007.
Фото © Reddit / Slicky007
"Жуткое глазастое дерево. Обнаружил в Портленде, штат Орегон", — ZachByrdHimself.
Фото © Reddit / ZachByrdHimself
"Дерево так разрослось, что сломало и "съело" могильный крест, который стоял рядом", — Arco_Sonata.
Фото © Reddit / Arco_Sonata
"У дерева на срезе оказалась рыба!", — molehillmilk.
Фото © Reddit / molehillmilk
"Дерево завалилось, но продолжило расти вверх", — Kbstr267.
Фото © Reddit / Kbstr267
"Ураган "Ирма" разрушил дюну, на которой росла эта сосна. Государственный парк острова Талбота, Нассо, Флорида", — I_am_Jo_Pitt.
Фото © Reddit / I_am_Jo_Pitt
"Дерево с жутким лицом", — SorenLantz.
Фото © Reddit / SorenLantz
10 деревьев, которые выросли ну очень странной формы — только бы выжить в этом мире из бетона и стали
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Reddit / Slicky007, ZachByrdHimself