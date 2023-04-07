ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 14:00

10 фото деревьев, даже от одного взгляда на которые становится не по себе

Казалось бы, природа создаёт только красивые вещи, взгляд на которые приравнивается к медитации... Но иногда можно встретить такое, от чего на душе становится жутко. Деревья ниже это доказывают.

"Вокруг этого знака наросло дерево, осталось только слово "Помогите", — HysminaiUchiha.

Фото © Reddit / HysminaiUchiha

Фото © Reddit / HysminaiUchiha

"Вот какое жуткое дерево я нашёл", — krunchypie01.

Фото © Reddit / krunchypie01

Фото © Reddit / krunchypie01

"Корни этого дерева почти полностью обнажены", — eposnix.

Фото © Reddit / eposnix

Фото © Reddit / eposnix

"Жуткое дерево с ещё более жутким наростом", — Slicky007.

Фото © Reddit / Slicky007

Фото © Reddit / Slicky007

"Жуткое глазастое дерево. Обнаружил в Портленде, штат Орегон", — ZachByrdHimself.

Фото © Reddit / ZachByrdHimself

Фото © Reddit / ZachByrdHimself

"Дерево так разрослось, что сломало и "съело" могильный крест, который стоял рядом", — Arco_Sonata.

Фото © Reddit / Arco_Sonata

Фото © Reddit / Arco_Sonata

"У дерева на срезе оказалась рыба!", — molehillmilk.

Фото © Reddit / molehillmilk

Фото © Reddit / molehillmilk

"Дерево завалилось, но продолжило расти вверх", — Kbstr267.

Фото © Reddit / Kbstr267

Фото © Reddit / Kbstr267

"Ураган "Ирма" разрушил дюну, на которой росла эта сосна. Государственный парк острова Талбота, Нассо, Флорида", — I_am_Jo_Pitt.

Фото © Reddit / I_am_Jo_Pitt

Фото © Reddit / I_am_Jo_Pitt

"Дерево с жутким лицом", — SorenLantz.

Фото © Reddit / SorenLantz

Фото © Reddit / SorenLantz

10 деревьев, которые выросли ну очень странной формы — только бы выжить в этом мире из бетона и стали

10 деревьев, которые выросли ну очень странной формы — только бы выжить в этом мире из бетона и стали

Обложка ©

Reddit / Slicky007, ZachByrdHimself

Сергей Трофимов
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