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Опубликовано 22 марта 2023, 10:29
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Вы точно прослезитесь, вспомнив, что в СССР покупали на 5, 10 и 50 рублей

Как давно вы думали о беззаботном детстве или юности? Давайте вместе вспомним, какую роскошь в Союзе можно было приобрести на советские рубли.

Давно вы были в магазине? Наверняка помните, какие там цены на сегодняшний день. Так что монетки номиналом в 5, 10 и 50 рублей вряд ли спасут вас. Но вот во времена СССР, если помните, рубли имели совсем другую ценность.

Начнём с малого. Что сегодня можно купить на пять рублей? Даже и представить трудно, правда? А вот раньше на "пятёрку" накрывали целый стол и баловали себя вкусняшками. На такую сумму советских рублей можно было прикупить полтора килограмма сыра "Швейцарский", считавшегося очень даже элитным, килограмм сырокопчёной колбасы или каких-нибудь шоколадных конфет, например грильяж.

Что в СССР можно было купить на 5 и 10 рублей? Фото © ТАСС / Садчиков Виктор

Что в СССР можно было купить на 5 и 10 рублей? Фото © ТАСС / Садчиков Виктор

Теперь перейдём к купюре побольше. Помните, какие товары можно было приобрести в СССР на десять рублей? Что-то нужное и практичное, например закупиться предметами для рыбалки: удочкой, термосом, спиннингом. Красивый светильник или лампа в Союзе тоже стоили около десяти рублей, как и набор элитного хрусталя. Да, скорее всего, это он всё ещё стоит в серванте ваших родственников.

За 50 рублей советские граждане летали на самолётах или покупали технику и мебель. Фото © ТАСС / Преображенский Сергей

За 50 рублей советские граждане летали на самолётах или покупали технику и мебель. Фото © ТАСС / Преображенский Сергей

А вот за 50 советских рублей, вспоминает "Киноафиша", граждане могли приобрести детскую коляску, лакированные туфли, личный велосипед и даже пылесос "Тайфун". А если больше интересовали путешествия, то этих денег хватало, чтобы отхватить билеты до соседней союзной республики. Например, полететь на самолёте в Минск или прокатиться вдвоём на поезде до Адлера.

Привычки настоящих москвичей, которые раньше удивляли жителей всего остального СССР
Привычки настоящих москвичей, которые раньше удивляли жителей всего остального СССР
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ТАСС / Денисов Роман

Елизавета Терешкова
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