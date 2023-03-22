Вы точно прослезитесь, вспомнив, что в СССР покупали на 5, 10 и 50 рублей

Давно вы были в магазине? Наверняка помните, какие там цены на сегодняшний день. Так что монетки номиналом в 5, 10 и 50 рублей вряд ли спасут вас. Но вот во времена СССР, если помните, рубли имели совсем другую ценность.

Начнём с малого. Что сегодня можно купить на пять рублей? Даже и представить трудно, правда? А вот раньше на "пятёрку" накрывали целый стол и баловали себя вкусняшками. На такую сумму советских рублей можно было прикупить полтора килограмма сыра "Швейцарский", считавшегося очень даже элитным, килограмм сырокопчёной колбасы или каких-нибудь шоколадных конфет, например грильяж.

Что в СССР можно было купить на 5 и 10 рублей? Фото © ТАСС / Садчиков Виктор

Теперь перейдём к купюре побольше. Помните, какие товары можно было приобрести в СССР на десять рублей? Что-то нужное и практичное, например закупиться предметами для рыбалки: удочкой, термосом, спиннингом. Красивый светильник или лампа в Союзе тоже стоили около десяти рублей, как и набор элитного хрусталя. Да, скорее всего, это он всё ещё стоит в серванте ваших родственников.

За 50 рублей советские граждане летали на самолётах или покупали технику и мебель. Фото © ТАСС / Преображенский Сергей