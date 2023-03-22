Надеждин тепло высказался об умершем после инфаркта экс-главе ЦИК
Экс-депутат Надеждин вспомнил, как следил с Чуровым за ходом выборов
Владимир Чуров. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин заявил, что бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров являлся искренним и порядочным человеком, который честно выполнял свою работу на такой непростой должности.
"Я познакомился с Чуровым, как его только назначили в Центризбирком. Мне он, с одной стороны, показался человеком очень искренним, но, с другой стороны, человеком, который не очень разбирается во всех этих выборах. Как мне показалось, эти два качества в нём так и остались", — рассказал Надеждин в беседе с телеканалом "360".
При этом Чуров в своё время позвал политика в поездку по российским регионам во время выборов, где следил, чтобы голоса "честно считали". По словам Надеждина, государственного деятеля поставили на непростую должность.
"Он искренне и честно пытался делать как лучше", — заключил бывший депутат.
О том, что бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни, стало известно утром 22 марта. Около недели назад экс-чиновнику сделали операцию после обширного инфаркта. Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего уступил пост Элле Памфиловой, а сам стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни.