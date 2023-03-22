В Европарламенте раскритиковали Испанию за закон, "разрешающий зоофилию"
Депутат Европарламента Бенье раскритиковала испанский закон, допускающий секс с животными
Новые поправки в законодательство Испании о животных создают "юридическую неясность" и фактически легализуют зоофилию. Это член Европарламента от Франции Аурелия Бенье заявила в обращении к Еврокомиссии.
"По инициативе либералов и левых радикалов испанский Парламент внёс в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за половые сношения с животными. Неоднозначный новый текст [закона] предусматривает, что такие половые акты являются преступными только в том случае, если животное получает телесные повреждения, однако сам по себе [половой] акт не осуждает", — приводит "Лента.ру" выдержку из обращения.
По словам Бенье, новый закон порождает двусмысленность. Парламентарий призывает ЕК внести в законодательство Евросоюза запрет на половые акты с животными.
Напомним, ранее в испанских СМИ появилась информация, что в стране собираются легализовать половые акты с животными, если это не причиняет им вреда. Такой вывод был сделан из-за исключения из Уголовного кодекса Испании сексуальной эксплуатации животных как самостоятельного преступления. Позже Министерство соцправ Испании заявило, что все половые акты с животными будут наказуемы. По словам авторов новых правил, слова о легализации зоофилии — это абсурдное прочтение закона.
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