В Европарламенте раскритиковали Испанию за закон, "разрешающий зоофилию"

Новые поправки в законодательство Испании о животных создают "юридическую неясность" и фактически легализуют зоофилию. Это член Европарламента от Франции Аурелия Бенье заявила в обращении к Еврокомиссии.

"По инициативе либералов и левых радикалов испанский Парламент внёс в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за половые сношения с животными. Неоднозначный новый текст [закона] предусматривает, что такие половые акты являются преступными только в том случае, если животное получает телесные повреждения, однако сам по себе [половой] акт не осуждает", — приводит "Лента.ру" выдержку из обращения.

По словам Бенье, новый закон порождает двусмысленность. Парламентарий призывает ЕК внести в законодательство Евросоюза запрет на половые акты с животными.