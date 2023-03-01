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1 марта, 13:20

В Испании опровергли легализацию зоофилии и пообещали наказывать насильников животных

Министерство соцправ Испании: Все половые акты с животными будут наказуемы

Законопроект о внесении поправок в часть Уголовного кодекса Испании, касающихся жестокого обращения с животными, нижняя палата Конгресса приняла 9 февраля 2023 года. Однако многие ошибочно решили, что документ легализует зоофилию, но на самом деле это не так. Об этом заявили представители Министерства социальных прав страны, передаёт Snopes.

Авторы и сторонники документа подчеркнули, что слова о легализации зоофилии — это абсурдное прочтение закона. На самом деле поправки предусматривают защиту на большее количество животных. Кроме того, насильники зверей не останутся безнаказанными.

"Все половые акты с животными будут наказуемы. В случае причинения им телесных повреждений они будут считаться преступлениями. В остальных менее тяжких правонарушениях они будут квалифицированы как жестокое обращение без видимых признаков телесных повреждений", — заявили представители испанского министерства.

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Адвокат Добровинский заподозрил, что легализацию зоофилии в Испании пролоббировал Алексей Панин

Напомним, в испанских СМИ появилась информация, что в стране собираются легализовать половой акт с животными, если это не причинит им вреда. Такой вывод был сделан из-за исключения из Уголовного кодекса Испании сексуальной эксплуатации животных как самостоятельного преступления. После этого королевству предрекли легализацию педофилии после снятия запрета на секс с животными.

Обложка ©

Freepik / freepik

Светлана Оперук
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