В Испании опровергли легализацию зоофилии и пообещали наказывать насильников животных

Законопроект о внесении поправок в часть Уголовного кодекса Испании, касающихся жестокого обращения с животными, нижняя палата Конгресса приняла 9 февраля 2023 года. Однако многие ошибочно решили, что документ легализует зоофилию, но на самом деле это не так. Об этом заявили представители Министерства социальных прав страны, передаёт Snopes.

Авторы и сторонники документа подчеркнули, что слова о легализации зоофилии — это абсурдное прочтение закона. На самом деле поправки предусматривают защиту на большее количество животных. Кроме того, насильники зверей не останутся безнаказанными.

"Все половые акты с животными будут наказуемы. В случае причинения им телесных повреждений они будут считаться преступлениями. В остальных — менее тяжких правонарушениях — они будут квалифицированы как жестокое обращение без видимых признаков телесных повреждений", — заявили представители испанского министерства.