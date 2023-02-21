Адвокат Добровинский заподозрил, что легализацию зоофилии в Испании пролоббировал Алексей Панин

Известный адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом прокомментировал принятый в Испании закон о защите животных, который легализует зоофилию при условии, что животным не наносится никакого вреда.

"Очень интересная позиция испанского конгресса — за жестокое отношение к животным наказание ужесточается, а за "любовное" отношение — отменяется", — отметил юрист.

Также Добровинский вспомнил об эпатажном актёре Алексее Панине, который в последние годы проживает в Испании.

"У меня есть большое подозрение, что этот закон пролоббирован Алексеем Паниным", — пошутил адвокат.