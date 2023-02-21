Адвокат Добровинский заподозрил, что легализацию зоофилии в Испании пролоббировал Алексей Панин
Адвокат Александр Добровинский и актёр Алексей Панин. Обложка © LIFE / Дамир Булатов, © LIFE
Известный адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом прокомментировал принятый в Испании закон о защите животных, который легализует зоофилию при условии, что животным не наносится никакого вреда.
"Очень интересная позиция испанского конгресса — за жестокое отношение к животным наказание ужесточается, а за "любовное" отношение — отменяется", — отметил юрист.
Также Добровинский вспомнил об эпатажном актёре Алексее Панине, который в последние годы проживает в Испании.
"У меня есть большое подозрение, что этот закон пролоббирован Алексеем Паниным", — пошутил адвокат.
В 2016 году на российском телевидении появилось видео, на котором артист якобы совокуплялся с собакой. Сам Панин назвал его "собачим фейком". По его словам, появление скандальных кадров было попыткой бывшей жены подставить его. Также актёр рассказывал, что по делу о сексе с собакой его защищал адвокат Эльман Пашаев — соперник Добровинского по процессу о ДТП с Михаилом Ефремовым.