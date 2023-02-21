В Испании решили легализовать зоофилию

Конгресс Испании одобрил новый закон о защите животных, который был предложен министром по соцвопросам страны Ионе Беларрой. Согласно документу, в стране легализуется половой акт с животными, если им не наносится никакого вреда, сообщает libertaddigital.

Таким образом, из Уголовного кодекса страны исключили сексуальную эксплуатацию животных как самостоятельное преступление. Теперь за подобные действия грозит ответственность лишь в том случае, если при сексе человек нанёс травму животному. Автором данной инициативы выступила партия United We Can, которая ранее предложила закрепить за собаками, кошками и другими животными статус разумных существ или живых существ, наделённых чувствительностью.

Вопреки легализации зоофилии, новый закон ужесточил наказание за жестокое обращение и убийство животных. В частности, за расправу над пробравшейся в дом крысой человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также в случае беременности собаки её хозяину, не оформленному в качестве заводчика, грозит штраф в размере 200 тысяч евро.