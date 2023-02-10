В США транс-пловчиха похвалилась мужскими гениталиями в женской раздевалке, а зря

В США трансгендерная пловчиха Лия Томас шокировала коллег по команде. Так, после очередных соревнований, зайдя в раздевалку к девушкам, Томас "спустила штаны и начала трясти мужскими гениталиями". Как рассказала свидетельница случившегося, спортсменка Райли Гейнс, все были в шоке от увиденного — и теперь участницы команды требуют отдельную раздевалку. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 23-летней Райли, бывший пловец Пенсильванского университета Томас начал гормональное лечение, но операцию по смене пола не делал. Соответственно, девушкой он себя ощущает только в душе, в то время как всё мужское осталось при нём. Его коллеги из женской команды знали о прошлом теперь уже Лии, но они и представить не могли, что им когда-нибудь придётся лицезреть все её "мужские прелести".

"Мы не давали своего согласия, а они не спрашивали нашего. В той раздевалке мы увидели биологического мужчину ростом 6 футов 4 дюйма (193,04 см), спустившего штаны и наблюдающего за тем, как мы раздеваемся. Тогда мы увидели его мужские гениталии", — рассказала Райли Гейнс.

Теперь вместо учёбы на стоматолога Райли отстаивает права напарниц по команде, требуя изоляции от Томас и отдельной раздевалки. Девушка признаётся, что ещё два года назад это поведение было бы неприемлемым, но теперь, к сожалению, оно вошло в норму. К тому же она считает нарушением тот факт, что сменившие пол мужчины теперь с уверенностью занимают места в женских спортивных командах.