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10 февраля, 13:09

В США транс-пловчиха похвалилась мужскими гениталиями в женской раздевалке, а зря

В США пловчихи требуют отдельных раздевалок после увиденных мужских гениталий транс-напарницы

<p>Транс-пловчиха Лия Томас и пловчиха Райли Гейнс. Обложка © <a href="https://nypost.com/2022/07/27/lia-thomas-competitor-riley-gaines-felt-extreme-discomfort-in-locker-room/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USA TODAY Sports</a></p>

Транс-пловчиха Лия Томас и пловчиха Райли Гейнс. Обложка © USA TODAY Sports

В США трансгендерная пловчиха Лия Томас шокировала коллег по команде. Так, после очередных соревнований, зайдя в раздевалку к девушкам, Томас "спустила штаны и начала трясти мужскими гениталиями". Как рассказала свидетельница случившегося, спортсменка Райли Гейнс, все были в шоке от увиденного — и теперь участницы команды требуют отдельную раздевалку. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 23-летней Райли, бывший пловец Пенсильванского университета Томас начал гормональное лечение, но операцию по смене пола не делал. Соответственно, девушкой он себя ощущает только в душе, в то время как всё мужское осталось при нём. Его коллеги из женской команды знали о прошлом теперь уже Лии, но они и представить не могли, что им когда-нибудь придётся лицезреть все её "мужские прелести".

"Мы не давали своего согласия, а они не спрашивали нашего. В той раздевалке мы увидели биологического мужчину ростом 6 футов 4 дюйма (193,04 см), спустившего штаны и наблюдающего за тем, как мы раздеваемся. Тогда мы увидели его мужские гениталии", — рассказала Райли Гейнс.

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Теперь вместо учёбы на стоматолога Райли отстаивает права напарниц по команде, требуя изоляции от Томас и отдельной раздевалки. Девушка признаётся, что ещё два года назад это поведение было бы неприемлемым, но теперь, к сожалению, оно вошло в норму. К тому же она считает нарушением тот факт, что сменившие пол мужчины теперь с уверенностью занимают места в женских спортивных командах.

Ранее Лайф рассказывал, что 59-летний трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен) открыл чемпионат Европы по фигурному катанию фееричным падением. Первые 20 секунд спортсменка держалась на льду вполне достойно, но в какой-то момент всё пошло не по плану.

Оксана Попова
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