Испании предрекли легализацию педофилии после снятия запрета на секс с животными

Желание секса с животными — это девиация, отклонение от устойчивого поведения личности, отметила сексолог, психотерапевт Александра Миллер, комментируя легализацию зоофилии в Испании. В беседе с телеканалом "360" эксперт заявила, что сейчас у людей настолько размыты рамки, что и секс с несовершеннолетними пытаются объявить нормой.

"Возможно, фантазии о зоофилии появляются у людей, когда они закрыты от общества, ведут асоциальный образ жизни. Близость с человеком не является безопасной для такой личности, считающей, что подобные отношения принесут какую-то душевную травму", — предполагает психотерапевт.

Миллер считает, что подобные выходящие за нормы наклонности можно объяснить отклонением психики, повреждением мозга, неудачным сексуальным опытом или жестоким обращением в детстве. По мнению сексолога, если у пациента размыты рамки какой-то духовности, нравственных норм, то лечение довольно проблематично.

"Происходит деформация личности. Однако иногда человека можно вернуть в нормальную жизнь", — заключила психотерапевт.

А вот специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объясняет легализацию зоофилии стремлением современных западных элит декриминализировать и популяризировать различные сексуальные извращения. Она отметила, что такие отклонения вводятся в общественное сознание как приемлемое поведение людей. Поэтому нельзя исключать, что следующим шагом может стать декриминализация педофилии.

"Декриминализируя сексуальные отношения с животными, государство намекает обществу: "Так себя вести можно, мы не только не осуждаем, мы это разрешаем", — сказала адвокат.