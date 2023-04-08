Дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в субботу впервые этой весной промоют дороги и тротуары города специальным шампунем. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, такая промывка проводится весной и осенью. Это помогает ликвидировать различные загрязнения, которые невозможно смыть водой. К примеру, мазутные и масляные пятна.

"Сегодня в соответствии с утверждённым графиком пройдёт промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств", — отметил Бирюков.

Он также добавил, что работники коммунальных служб будут вручную промывать труднодоступные для техники места. Заммэра подчеркнул, что моющее средство для дорог не содержит кислот и щелочей, оно безопасно и разлагается в почве. Всего такую промывку в апреле проведут четыре раза.