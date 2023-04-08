"Весна придёт официально": Жителям Москвы пообещали майскую погоду

В Москве на предстоящей неделе ожидается температура до плюс 16–18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве в середине следующей недели будет майская погода. Температура ожидается на 4–6 градусов выше нормы. Уже в воскресенье прогнозируется до 13–14 градусов тепла, в понедельник — до 13–16 градусов тепла, а во вторник и среду — уже даже до плюс 18 градусов. Конечно, это уже совсем другая погода, другая одежда. Весна придёт официально", — заявил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что в пятницу из-за холодного воздуха и погода в целом будет прохладной, но это компенсирует солнце. Так, в пятницу температура составит днём 7–10 градусов тепла. При этом светило будет давать достаточно тепла. А в субботу москвичей ждёт 11–14 градусов.