Синоптики порадовали прогнозом погоды в Москве в эти выходные

В эти выходные жителей и гостей Москвы ждёт солнечная и тёплая погода. В дневное время температура воздуха поднимется до 12 градусов с отметкой плюс, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные просто шикарная погода. Её будет определять антициклон, хотя и северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону -1...+4, то есть в Москве она будет от нуля до плюс двух градусов", — отметила метеоролог.

До таких низких отметок столбики термометров будут опускаться ночью, днём же температура воздуха в российской столице составит от 10 до 12 градусов тепла. Как сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, серьёзные холода больше не придут в столичный регион. Европейскую часть России будут посещать антициклоны с северо-запада и из Скандинавии, что гарантирует много солнца и отсутствие осадков.