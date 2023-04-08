Синоптики порадовали прогнозом погоды в Москве в эти выходные
Метеоролог Позднякова заявила, что в Москве в выходные будет солнечно и тепло
В эти выходные жителей и гостей Москвы ждёт солнечная и тёплая погода. В дневное время температура воздуха поднимется до 12 градусов с отметкой плюс, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные просто шикарная погода. Её будет определять антициклон, хотя и северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону -1...+4, то есть в Москве она будет от нуля до плюс двух градусов", — отметила метеоролог.
До таких низких отметок столбики термометров будут опускаться ночью, днём же температура воздуха в российской столице составит от 10 до 12 градусов тепла. Как сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, серьёзные холода больше не придут в столичный регион. Европейскую часть России будут посещать антициклоны с северо-запада и из Скандинавии, что гарантирует много солнца и отсутствие осадков.
Ранее Лайф писал, что в Москве на предстоящей неделе ожидается температура до плюс 16–18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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