Москвичей обрадовали майским теплом на следующей неделе
Тишковец: Воздух в Москве на следующей неделе прогреется до 20 градусов
В Москве 12 и 13 апреля ожидается температура +20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".
"На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже +1...+6, в дневные часы — +12...+17 в понедельник, до +15...+20 — в среду и четверг", — сказал синоптик.
Причём это не рекордная температура, продолжил Тишковец, но в XX веке такое же тепло в это время года фиксировалось лишь один раз в десять лет. По словам специалиста, в век глобального потепления всплески такой характерной для мая погоды в апрельские дни случаются примерно каждые два-три года. Синоптик также отметил, что автомобилисты уже могут спокойно менять зимние шины на летние, поскольку среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +5 градусов.
А жителей Урала и Сибири, наоборот, сегодня предупредили о похолодании. По словам синоптика Романа Вильфанда, в ближайшие дни там ожидается дождь, гроза, ветер до 20 м/с, а температура воздуха опустится на 10–15 градусов.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев