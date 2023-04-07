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7 апреля, 14:43

Москвичей обрадовали майским теплом на следующей неделе

Тишковец: Воздух в Москве на следующей неделе прогреется до 20 градусов

В Москве 12 и 13 апреля ожидается температура +20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже +1...+6, в дневные часы — +12...+17 в понедельник, до +15...+20 — в среду и четверг", — сказал синоптик.

Причём это не рекордная температура, продолжил Тишковец, но в XX веке такое же тепло в это время года фиксировалось лишь один раз в десять лет. По словам специалиста, в век глобального потепления всплески такой характерной для мая погоды в апрельские дни случаются примерно каждые два-три года. Синоптик также отметил, что автомобилисты уже могут спокойно менять зимние шины на летние, поскольку среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +5 градусов.

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А жителей Урала и Сибири, наоборот, сегодня предупредили о похолодании. По словам синоптика Романа Вильфанда, в ближайшие дни там ожидается дождь, гроза, ветер до 20 м/с, а температура воздуха опустится на 10–15 градусов.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Светлана Оперук
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