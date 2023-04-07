Москвичей обрадовали майским теплом на следующей неделе

"На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже +1...+6, в дневные часы — +12...+17 в понедельник, до +15...+20 — в среду и четверг", — сказал синоптик.

Причём это не рекордная температура, продолжил Тишковец, но в XX веке такое же тепло в это время года фиксировалось лишь один раз в десять лет. По словам специалиста, в век глобального потепления всплески такой характерной для мая погоды в апрельские дни случаются примерно каждые два-три года. Синоптик также отметил, что автомобилисты уже могут спокойно менять зимние шины на летние, поскольку среднесуточная температура воздуха не опустится ниже +5 градусов.