Жителей Урала и Сибири предупредили о похолодании

Жителей Урала и Красноярского края в ближайшие дни ожидает резкое похолодание на 10–15 градусов. А в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будут сильные осадки, в Краснодарском крае — град. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, в Ростовской области — сильный дождь, в республиках Северного Кавказа — аналогичная ситуация", — рассказал Вильфанд ТАСС.

В Свердловской области ночью ожидается до минус 5–10 градусов, днём до плюс 1–5 градусов, притом что ранее там было до плюс 21 градуса. Похолодает также в Челябинской и Тюменской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Красноярском крае в субботу станет холоднее на 10–15 градусов, днём температура поднимется до нуля градусов.