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6 апреля, 01:58

Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света почти миллион домовладений

<p>Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света миллион человек. Обложка © twitter /<a href="https://twitter.com/crownandpalette/status/1643729957137309697?s=21&t=9XyPz7HethazeLYACaCkVw" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> crownandpalette</a></p>

Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света миллион человек. Обложка © twitter / crownandpalette

Ледяной дождь обрушился на южные части канадских провинций Квебек и Онтарио и оставил около миллиона домохозяйств и других строений без электроснабжения. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте региональной электросетевой компании.

По данным специалистов, в Квебеке ураган без света оставил около 865 тысяч потребителей, в Монреале и его пригородах — 400 тысяч. Ледяной дождь прошёлся и по Онтарио, лишив света 130 тысяч домохозяйств. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации синоптиков, порывы ветра во время осадков достигали 17 метров в секунду. Очевидцы поделились кадрами непогоды в Сети. На них видно, что ледяной дождь заблокировал двери и окна жителей, оставив после себя плотную стену.

Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света миллион человек. Видео © twitter / oludeewon / hakofrost / mproavc

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Оксана Попова
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