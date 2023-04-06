Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света почти миллион домовладений

Ледяной дождь обрушился на южные части канадских провинций Квебек и Онтарио и оставил около миллиона домохозяйств и других строений без электроснабжения. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте региональной электросетевой компании.

По данным специалистов, в Квебеке ураган без света оставил около 865 тысяч потребителей, в Монреале и его пригородах — 400 тысяч. Ледяной дождь прошёлся и по Онтарио, лишив света 130 тысяч домохозяйств. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации синоптиков, порывы ветра во время осадков достигали 17 метров в секунду. Очевидцы поделились кадрами непогоды в Сети. На них видно, что ледяной дождь заблокировал двери и окна жителей, оставив после себя плотную стену.

Ледяной дождь обрушился на Канаду и оставил без света миллион человек. Видео © twitter / oludeewon / hakofrost / mproavc