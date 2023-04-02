Число жертв торнадо в США увеличилось до 26
В результате сильного торнадо в ряде американских штатов погибло уже 26 человек. По данным телеканала CBS News, ещё десятки жителей пострадали.
Торнадо в США. Видео © Twitter / VideoFonteUff
Кроме того, у многих граждан из-за стихии отсутствует свет в домах. Так, по информации мониторингового сервиса PowerOutage.us, в штате Пенсильвания без электроснабжения остаётся порядка 140 тысяч потребителей, в Огайо — около 82 тысяч и более 65 тысяч в Вирджинии. В результате стихийного бедствия были разрушены жилые дома, ряд объектов инфраструктуры, в том числе школа и церковь.
Торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин, Индиана, Миннесота. Лайф также писал, что президент США Джо Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк в штате Миссисипи перепутал его название с музыкальным журналом.
Twitter / VideoFonteUff