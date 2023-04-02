Число жертв торнадо в США увеличилось до 26

Кроме того, у многих граждан из-за стихии отсутствует свет в домах. Так, по информации мониторингового сервиса PowerOutage.us, в штате Пенсильвания без электроснабжения остаётся порядка 140 тысяч потребителей, в Огайо — около 82 тысяч и более 65 тысяч в Вирджинии. В результате стихийного бедствия были разрушены жилые дома, ряд объектов инфраструктуры, в том числе школа и церковь.