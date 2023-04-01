Крушили дома, вырывали деревья: Несколько торнадо "прогулялись" по США

В США сразу несколько торнадо, по меньшей мере два, обрушились на штат Арканзас. В результате пострадало около 600 человек. Об этом сообщает CBC.

Торнадо в США. Видео © Twitter / fastnewsnet / authngaro2 / colinlundstrom

Наибольший ущерб стихия нанесла в центральной части штата, в том числе удару подвергся самый густонаселённый город Арканзаса — Литл-Рок. Информация о жертвах не поступала.

Губернатор Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации, задействовала силы Нацгвардии для ликвидации последствий удара стихии. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что торнадо ломал дома, вырывал деревья. В штате без света осталось более 70 тысяч потребителей.