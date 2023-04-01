Крушили дома, вырывали деревья: Несколько торнадо "прогулялись" по США
Сразу несколько торнадо ударили по Арканзасу
В США сразу несколько торнадо, по меньшей мере два, обрушились на штат Арканзас. В результате пострадало около 600 человек. Об этом сообщает CBC.
Торнадо в США. Видео © Twitter / fastnewsnet / authngaro2 / colinlundstrom
Наибольший ущерб стихия нанесла в центральной части штата, в том числе удару подвергся самый густонаселённый город Арканзаса — Литл-Рок. Информация о жертвах не поступала.
Губернатор Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации, задействовала силы Нацгвардии для ликвидации последствий удара стихии. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что торнадо ломал дома, вырывал деревья. В штате без света осталось более 70 тысяч потребителей.
Как рассказывал Лайф, ранее в этом году несколько человек погибло после прошедшего в США торнадо, ещё более десяти получили различные травмы.
Twitter / colinlundstrom