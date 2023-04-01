Свыше 450 тысяч зданий остались без света после разрушительного торнадо в США

Свыше 450 тысяч домохозяйств и производственных зданий остались без света после сильного торнадо в США. Как сообщает CNN, сейчас без электричества оказались сотни тысяч человек в десяти штатах.







По данным СМИ, труднее всего пришлось Индиане — там без света осталось около 99 тысяч домов и предприятий. Электроснабжения также лишились жители Миннесоты, Огайо и Иллинойса. В результате случившегося погибло пять человек. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены разрушения.