Свыше 450 тысяч зданий остались без света после разрушительного торнадо в США
Последствия мощного торнадо в Индиане. Обложка © Twitter / Dixon Dangler
Свыше 450 тысяч домохозяйств и производственных зданий остались без света после сильного торнадо в США. Как сообщает CNN, сейчас без электричества оказались сотни тысяч человек в десяти штатах.
По данным СМИ, труднее всего пришлось Индиане — там без света осталось около 99 тысяч домов и предприятий. Электроснабжения также лишились жители Миннесоты, Огайо и Иллинойса. В результате случившегося погибло пять человек. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены разрушения.
Ранее Лайф рассказывал, что по США "прогулялись" сразу несколько торнадо. Сильно пострадал штат Арканзас: там погибло два человека, около полусотни были госпитализированы.