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1 апреля, 11:46

Свыше 450 тысяч зданий остались без света после разрушительного торнадо в США

<p>Последствия мощного торнадо в Индиане. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RyneStyne" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dixon Dangler</a></p>

Последствия мощного торнадо в Индиане. Обложка © Twitter / Dixon Dangler

Свыше 450 тысяч домохозяйств и производственных зданий остались без света после сильного торнадо в США. Как сообщает CNN, сейчас без электричества оказались сотни тысяч человек в десяти штатах.

  • Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler
    Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler
  • Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler
    Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler
  • Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler
    Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler

Последствия мощного торнадо в Индиане. Фото © Twitter / Dixon Dangler

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По данным СМИ, труднее всего пришлось Индиане — там без света осталось около 99 тысяч домов и предприятий. Электроснабжения также лишились жители Миннесоты, Огайо и Иллинойса. В результате случившегося погибло пять человек. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены разрушения.

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Ранее Лайф рассказывал, что по США "прогулялись" сразу несколько торнадо. Сильно пострадал штат Арканзас: там погибло два человека, около полусотни были госпитализированы.

Никита Осипов
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