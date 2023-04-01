Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 04:03

На зрителей во время концерта группы Morbid Angel в США обрушилась крыша

В американском Белвидире во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. По предварительным данным, один человек погиб, 28 пострадали. Однако вероятно, что эти цифры не окончательные.

Видео © Twitter / CANews_Watch / crimewithbobby / crimewithbobby

Как сообщает ABC7, крышу сорвало на 30-й минуте концерта. Судя по видео, размещённым в Twitter, разрушения значительные. Возможной причиной обрушения на концертной площадке Apollo Theatre стал сильный ветер.

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Ранее Лайф писал, по США "прогулялись" сразу несколько торнадо. Сильно пострадал штат Арканзас — там погибли два человек, около полусотни были госпитализированы.

Обложка ©

Twitter / CANews_Watch

Арина Родионова
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