На зрителей во время концерта группы Morbid Angel в США обрушилась крыша
В американском Белвидире во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. По предварительным данным, один человек погиб, 28 пострадали. Однако вероятно, что эти цифры не окончательные.
Видео © Twitter / CANews_Watch / crimewithbobby / crimewithbobby
Как сообщает ABC7, крышу сорвало на 30-й минуте концерта. Судя по видео, размещённым в Twitter, разрушения значительные. Возможной причиной обрушения на концертной площадке Apollo Theatre стал сильный ветер.
Ранее Лайф писал, по США "прогулялись" сразу несколько торнадо. Сильно пострадал штат Арканзас — там погибли два человек, около полусотни были госпитализированы.
Twitter / CANews_Watch