Троих рабочих залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве, один погиб

В Москве произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции, в результате которого нескольких рабочих залило бетоном. Подробности трагедии узнал SHOT.





Всё произошло на улице Лобачевского, где на площади 300 квадратных метров рухнули два этажа строительной конструкции. Удалось спасти двоих залитых бетоном рабочих, один мужчина скончался на месте. Не исключено, что под завалами есть люди: там могут находиться как минимум трое рабочих.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в настоящее время идёт разбор обрушившейся конструкции. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки и принятие процессуального решения по факту обрушения.