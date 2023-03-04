Троих рабочих залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве, один погиб
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Москве
Рухнувшие этажи строительной конструкции. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции, в результате которого нескольких рабочих залило бетоном. Подробности трагедии узнал SHOT.
Всё произошло на улице Лобачевского, где на площади 300 квадратных метров рухнули два этажа строительной конструкции. Удалось спасти двоих залитых бетоном рабочих, один мужчина скончался на месте. Не исключено, что под завалами есть люди: там могут находиться как минимум трое рабочих.
Как сообщили в столичной прокуратуре, в настоящее время идёт разбор обрушившейся конструкции. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки и принятие процессуального решения по факту обрушения.
Ранее Лайф сообщал, что двое рабочих пострадали при обрушении кровли на территории керамического завода в Московской области. В результате инцидента в городе Щёлково одному сотруднику даже оторвало ногу.